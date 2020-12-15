擋美牛到開放美豬 蘇貞昌遭批搖擺

民進黨當年從在野黨擋美牛到現今成為執政黨開放含萊劑美豬，行政院長蘇貞昌今天在立法院表示是為了排除與美方的貿易障礙，但行政院也會嚴格把關進口流程與標示產地，但是遭立委表示不能認同搖擺立場，犧牲人民健康卻不能達到貿易的目的。

立委高金素梅今天質詢時說明含萊劑美牛與美豬先後決策開放的過程，蘇貞昌表示，當初擔任民進黨主席時嚴格為人民把關，但在國際標準下若不開放美豬無法排除貿易障礙，蔡總統多次與之商討，決議嚴格把關進口流程與標示，又能在國際標準下開放美豬來排除貿易障礙，也樂見民間自主發起的把關萊豬行動。