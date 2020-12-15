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社宅基金將審查 林洲民今臉書嗆柯文哲是唯一主導者
台北市明倫社宅三房型租金逾4萬引發熱議，更掀起柯文哲與中央互槓。前柯市府團隊成員、北市都發局前局長林洲民今天凌晨在臉書貼文，貼出四封致台北市長柯文哲、北市議會工務委員會、北市民、及中央政府的公開信。
林洲民說，今天2020年12月15日開始，議會工務委員會應該將審議都發局的住宅基金，其中包含明倫社宅租金。
林洲民在致柯文哲的公開訊息中問柯，「你如何看待捷運、社會福利、藝文設施，及教育設施的自償性！」
林洲民說，他深知都發局一如2014至2018年，今年10月之前向市府呈報的社宅租金，遠低於11月北市府對外宣告的租金，差異是1比1.8倍。林洲民說，此次的租金暴漲，「你(柯文哲)是唯一主導者（這在市府內是公開的秘密）。」
林洲民提到，他認為社會住宅租金宜低不宜高，請柯文哲三思！
林洲民也問，如果都發局今年10月報議會的租金，和11月市府公告的租金是1比1.8，那麼，工務委員將會同意「暴漲1.8 倍」的租金嗎？
至於林洲民在致台北市民的一封公開信中表示，他持續收到朋友們（無論認識或不認識）有關社宅房租的訊息；他完全同意大家的看法，他也會針對社宅議題持續發聲！
致中央政府的公開訊息，林洲民說，終於經過25年社盟及大家的努力，力主「居住正義」的「社會住宅興建」確實啓動；懇請全方面的議題應該面面俱到，全面到位！
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