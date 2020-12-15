昨稱打統編有人多事 蘇貞昌：此人是推薦三倍券的自己

行政院長蘇貞昌與行政院前發言人丁怡銘都捲入打統編爭議，台北市長柯文哲昨批評，有什麼樣的老闆，就有什麼樣的發言人。蘇貞昌今則指出，正請幕僚好好了解中，盼相關機制上，不要再發生公款不當運用或是糊塗辦事的情形。

蘇貞昌前天使用三倍券購買台灣原創漫畫要送給外孫女，卻被眼尖的網友發現，結帳時竟打上行政院統編，引發熱議，在野黨批評也紛湧而至。

蘇貞昌今赴立法院接受施政總質詢，他表示，很謝謝坊間、媒體、網友大家發現統編有那麼樣的糊塗事，目前已經責成秘書長李孟諺好好了解，公款不當運用或是有糊塗辦事的情形，要讓機制上不要再發生類似狀況。

蘇貞昌也解釋，回應統編爭議時，第一時間說有人多事，這個「人」是他自己，去買漫畫本來是好意要推薦三倍券，因為還有幾十億元未用，才會希望大家都來做；至於是否已經將發票交給同仁更換，蘇則未有回應。

另外，國家通訊委員會被質疑未來要做網路審查，蘇貞昌則說，NCC已有相關說明。