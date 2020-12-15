蘇貞昌13日買的漫畫 網友眼尖發現：為何作者12日就簽好名？

行政院長蘇貞昌日前參訪台灣漫畫基地，使用三倍券買漫畫送孫女，卻被眼尖網友發現結帳時竟打上行政院統編，昨天他回應是有人「多此一舉」、「有人多事」，他自己事前也不知情。

女兒蘇巧慧更在臉書幫忙緩頰，稱蘇貞昌從來沒有想過要報帳。蘇巧慧說，整件事情很簡單，蘇貞昌只是買完漫畫就順手把發票拿回家了，但輿論歪樓的情況讓她瞠目結舌。

不料，事後有網友仔細看了一下蘇巧慧po出的照片，攤開來的眾多漫畫當中，最右下角那本有作者的簽名，還留言感謝院長支持台漫，不過簽名的日期卻是12月12日。

對此，網友在ptt好奇問說，院長不是12月13日才去漫畫基地買漫畫嗎？，怎麼前一天作者就簽好名了？底下則有許多網友們留言也表示無法理解，「真的是從書店買的嗎？」還有人問說「作者早就預知這本書會被買走嗎？」

另外，也有人留言表示，這代表事先就安排好要打統編核銷了，只是被抓包。「真以為是臨時起意買的呀？買哪幾本漫畫事先安排好本來就很正常，打統編報公帳比較有問題吧？」、「幫忙台漫基地曝光跟行銷台灣漫畫產業有錯嗎？」

還有人指出，「沒人看過當時購買過程影片嗎？那本書是店員結帳後跟院長說，昨天有位漫畫家簽好名說要送給你的，然後蘇貞昌就感謝的收下，所以簽名日期是前一天，這很奇怪嗎？」、「當然書之前都準備好了，不然真的現場挑書喔？」