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「連坐懲處」新解？國防部：是分層負責與一級督導一級

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部。圖／本報資料照
國防部。圖／本報資料照

國防部自今年10月起，實施國軍軍紀改革專案，案發單位各級單位面臨連坐處分，引發非議。國防部解釋，軍紀違失案發生後，檢討各級督管違失之責，是「分層負責」及「一級督導一級」原則，並非連坐懲處。

國民黨立委溫玉霞向行政院提出的質詢表示，國防部實施軍紀改革專案要求，將各階層主官、管、士官督導長對所轄的軍紀案件，全部納入考評。而案發單位各級幹部全部究責。且一旦發生重大案件，國防部每月由總長或副總長主持究責會議，旅級主管、士官督導長應到國防部提報，所涉各級幹部全部參加視訊會議。

立委認為，軍紀事件要不要連坐處分，這是一個嚴肅的課題，各有利弊，連坐處分可以迫使各級幹部，時刻警惕防範軍紀案件。但是連坐處分會傷及無辜，且為避免自身遭牽連，恐有吃案。

她認為，軍紀事件連坐處分不是一個要或不要的選擇題，而應看案件的發生，實際的情形進行評議，彈性處理。她主張國軍軍紀改革專案應重新檢討。

但國防部回應表示，依「國軍軍風紀維護實施規定」所律，各級主官負有單位軍紀維護成敗之責，因此應運用組織分工、掌握機先，執行單位軍紀工作，並積極主動協助官兵解決問題，做好預防工作。

國防部進一步說，軍隊是組織文化的群體，教育官兵守法守紀，防範違法犯紀，透過幹部落實關懷僚屬、走動式管理、塑建上行下效，以建立軍人榮譽信念，始能讓國軍提升整體戰力為其目標。

國防部表示，此次改革作法，主要勉勵各級幹部做好知官識兵、照顧官兵、關懷部屬，發掘問題、適時協處，解決窒礙。針對肇生違紀、違法、傷亡、影響部隊風氣等事件，經檢討確屬人為因素，可防範而未採至當措施，按情節輕重，檢討各級督管違失之責，以符「分層負責」及「一級督導一級」原則，絕非連坐懲處。

國防部 國軍

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