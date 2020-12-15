為社宅槓上柯文哲 花敬群：吵低級下流架對不起國人

台北市長柯文哲日前唱衰蔡英文總統1.5萬戶社宅的興建計畫「當然不可能」。內政部次長花敬群昨在立法院受訪表示，不樂見好政策被縣市長汙衊，反遭柯文哲反嗆「請你畫押！」花敬群則透過臉書反問「憑什麼理由要求內政部對他畫押負責？」

柯文哲受訪時反問，「他（花）明年要開工幾戶？他要不要自己先畫押，我只問一句，明年中央社會住宅要開工幾戶？請你畫押！」

花敬群表示，台北市政府放棄六張犁DE基地，內政部從未指責市府跳票，更不會嬉皮笑臉去調侃，還請國家住都中心接手規劃。「誰在負責任，誰不負責任！」

花敬群說，明年國家住都中心要推動1.5萬戶社宅，相關單位與同仁都兢兢業業在努力，柯市長憑什麼理由要求內政部要對他畫押負責。「他能不能告訴大家，他曾經畫過什麼押，負過什麼責嗎？」

花敬群也說，吵這種低級下流的架，實在對不起國人。