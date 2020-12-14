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民進黨批柯文哲 把年輕家庭及年輕人亟需的社宅當笑話？

聯合報 / 記者林敬殷／ 台北即時報導
民進黨發言人簡舒培。 圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人簡舒培。 圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統宣布明年將興建1萬5千戶社會住宅柯文哲市長唱衰「不可能」，民進黨發言人簡舒培今天表示，身為社宅需求最高的城市的市長，柯文哲不思檢討台北市社宅執行率低、興建戶數跳票，今天竟然還像看笑話的嗆聲要中央「畫押」，真把年輕人、年輕家庭最急迫需要的「社宅」政策當作笑話嗎？

簡舒培說，在台北市都發局社會住宅興建工程戰情中心上，社宅興建的目標為19982戶，興建完成率只有18.5%，961億的社宅預算執行率僅只有30%，這對最重視財政紀律及執行率的柯文哲，是相當難看的成績，難道是台北市社宅推動成效不佳，因為自己做不到，也不相信中央能做的好嗎？

簡舒培表示，進一步檢視，台北市19982戶社宅中，日前被柯文哲放棄興建六張犁D、E基地的1113戶社宅，竟然還在社會住宅興建工程戰情中心「施工中及待開工的社會住宅」類別中，柯市長已經擺爛不想蓋的社宅，卻仍繼續放在官網上灌水，難道放棄興建卻不忘記繼續消費嗎？

簡舒培說，「事在人為，沒有做不到的政策，只有擺爛的市長。」日前柯市府宣布放棄興建六張犁D、E基地1113戶社宅，原因是北市府無力負擔支付給營改基金的土地租金，雖然內政部有表示會補助土地租金，台北市政府仍然不願興建。而且本案土地為營改基金所有，內政部住都中心接手興建，也是需要支付6000萬的土地租金給營改基金，台北市政府並非特例。

簡舒培表示，2014年柯市長參選市長高舉「居住正義」、「8年5萬戶」的社宅政見，最近坦承口號吹牛，再加上4萬元天價社宅租金，重創台北市社宅政策。柯市長對社宅政策認識不足引起爭議，但社宅是年輕人、年輕家庭成家立業的重要政策，地方政府、中央政府應該一起合作才是人民之福。

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