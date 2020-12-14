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國民黨指政府管制網路言論自由 民進黨駁：誤導、操弄

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
國民黨文傳會主委王育敏（中）及革實院院長羅智強今舉行「NCC擬網管法箝制言論！綠色威權復辟！」記者會，批評國家通訊傳播委員會擬具「網際網路視聽服務管理法」草案，意圖針對網路上對蔡政府不利言論，趕盡殺絕，並呼籲全民挺身悍衛言論自由。記者侯永全／攝影
國民黨文傳會主委王育敏（中）及革實院院長羅智強今舉行「NCC擬網管法箝制言論！綠色威權復辟！」記者會，批評國家通訊傳播委員會擬具「網際網路視聽服務管理法」草案，意圖針對網路上對蔡政府不利言論，趕盡殺絕，並呼籲全民挺身悍衛言論自由。記者侯永全／攝影

針對國民黨今天召開記者會指稱政府將管制「網路言論自由」，無非是為了政治操作，企圖誤導國人視聽、操弄輿論方向，民進黨呼籲國民黨主席江啟臣，不要用言論自由當作是自己造謠成性的遮羞布，先為之前網路散布錯假影片道歉。

民進黨指出，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今天已經強調，網路是自由、開放、創新，會從自律、共律、法律等層次來討論相關議題，不可能有網路戒嚴的情況發生。

民進黨表示，請問百年政黨的國民黨：日前，國民黨在網路散布誣指攝取萊客多巴胺的豬隻會癲癇，被證實影片內容是移花接木、不實影片，這是所謂的「言論自由」？這是負責任的政黨應該有的表現嗎？

民進黨說，身為民主社會的國家，憲法給予言論自由最大限度的保障，但言論自由不包含對他人做人身攻擊、毀損他人名譽的自由，更不包含散布不實訊息的言論自由等等。即使在網路上也是一樣。

民進黨指出，國民黨今天的記者會就是一個錯假訊息，而散布錯假訊息本來就不對，呼籲江啟臣不要用言論自由當作是自己造謠成性的遮羞布，先為之前網路散布錯假影片道歉。

國民黨 江啟臣 NCC 民進黨

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