侯友宜攜手張麗善 宣示拒絕萊豬
新北市長侯友宜與雲林縣長張麗善今天一起至火鍋餐廳推廣生鮮國產豬肉，希望民眾可以支持台灣豬肉。侯友宜表示，明年1月1日中央就要開放萊豬進口，新北日前已修正「新北市食品安全衛生管理自治條例」，做好準備面對萊豬，會規範業者標示「不含萊克多巴胺」。
侯友宜說，新北市明年元月起，9大類餐飲業者都須通過檢驗，要在店內清楚標示肉品「不含萊克多巴胺」，為的就是要讓民眾在用餐時能夠安心。
張麗善則說，雲林縣與其它縣市不同，一般肉品若只檢出萊劑7ppb、8ppb，會被列為未檢出，但若有有這種模糊空間，業者可能會故意鑽漏洞，因此雲林縣政府的做法就是驗出10ppb以下萊劑最重要罰300至400萬，驗出10ppb以上就依照食安法重罰2億。
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