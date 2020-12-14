連勝文批民進黨吃得腦滿腸肥 讚沈智慧絕食體力好
前立委沈智慧為抗議蔡政府進口萊豬，前天起在立法院外絕食靜坐。晚間國民黨智庫副董事長連勝文前往探視，他批評民進黨每天吃香喝辣，把自己吃得「腦滿腸肥」，卻要沈智慧這樣為人民奮鬥的人來受苦，讓人感到既難過又諷刺；不過他也讚沈智慧體力很好。但他認為就算身體再好，也不能再撐下去了，「妳的訴求民眾已經感受到了」。
連勝文說，看到沈智慧為了民眾健康的權益，國民黨為了確保人民食安做重大的犧牲，讓人感到很不捨，希望她多保重。他強調，該絕食的不是國民黨，應該是民進黨這些人，做這麼多壞事情，還每天吃香喝辣把自己吃得腦滿腸肥，反而是沈智慧在冷氣團來襲還不能吃東西，就為了台灣的食安在奮鬥，他一方面覺得難過，一方面也感到很諷刺。
連勝文酸，民進黨大官吃得多好、過得多好，例如在陽明山撞到人的國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花夫妻，日本人請他們吃得很好，結果要談的是進口核食，「外國人請他們最好最貴的東西，結果他們給台灣人吃最糟糕的東西」，沒有比這個更荒謬的事情。
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