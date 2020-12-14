網管法箝制言論自由 NCC主委：國民黨有點誤導外界

國民黨今天抨擊國家通訊傳播委員會（NCC）正在研擬的「網際網路視聽服務管理法（網管法）」將箝制言論自由，NCC主委陳耀祥表示，網管法就是之前討論的OTT TV法，納管的是Netflix這類業者產製的影音內容，而非youtube、FB等社群網路，國民黨記者會的說法有點誤導。

國民黨上午召開記者會，批評網管法將箝制言論自由，國民黨文傳會副主委黃子哲指出，網管法第13條是帝王條款，讓NCC可以認定誰妨害國家安全而開罰。對於國民黨的說法，列席立法院財委會備詢的陳耀祥下午受訪表示，NCC沒有要管網路，該法只針對視聽服務的部分，因此將網際網路視聽服務管理法稱為OTT TV法，國民黨記者會的說法有點誤導 。

陳耀祥說，OTT TV法草案是管網飛等業者產製的影音，原則上並未納管youtube、FB等社群網路，社群網路是數位通傳法將來要不要討論的問題，並未涉及平台。至於OTT TV法是針對產製的影音內容，包括戲劇或節目內容納管的問題，他們把數位通傳法和OTT TV法搞在一起，「坦白說他們是真的搞不清楚還是故意的，我也不曉得」。

陳耀祥指出，針對OTT TV法草案，NCC之前也已邀請各界表示意見，因為外界有不同意見，NCC內部還在討論修正中，因為有爭議性的法案，NCC會更謹慎地去慢慢處理。

對於黃子哲質疑草案中的帝王條款，陳耀祥說，草案的確有提到國安的部分，但OTT TV法主要提到的是戲劇這部分， 而且這部分還在討論中，當時業者和各界對此也有一些疑問，因此內部還在討論中，況且草案也還沒送到行政院。

他說，網路的東西NCC本來就會相當謹慎處理，況且國家安全這四個字這麼抽象，到底要不要訂？要訂怎麼訂會比較好？都在討論中，並非血滴子或帝王條款，這樣的說法有點政治操作。