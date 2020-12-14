8兆國家預算未審查 民團籲沒審別放假

「國會預算會期僅剩不到2週，還有8兆國家預算嚴重誤點！」公督盟14日指出，國會原本預計將處理2兆1,615億的中央政府預算，及5兆3,582億元的國營事業預算及基金，加上防疫紓困振興及前瞻建設第3期，共8兆國家預算，目前嚴重誤點，將直接衝擊明年度民生計畫。

公督盟執行長張宏林強調，以110年度預算為例，新增計畫50項，計238億元，包括台電綠能更新、中油天然氣輸儲、台鐵提升軌道，這些新興計畫不但不能執行，通過後被壓縮的時間與計畫，更是一場災難，當預算審查延宕到錢都快用完了才通過，民主的監督機制還有什麼意義？

對國家財政造成傷害

成大法律系教授許忠信指出，游錫堃院長曾積極就預算延宕議題召開黨團協商，但截止11日仍有召委未依承諾完成審查，總預算案確定無法於會期內完成三讀，立法院第2次會期自9月至12月底，過往經驗實際開議日落於9月中下，如今國家預算仍未審完，怎麼敢準時休會？

公督盟預算評鑑小組召集人李宗黎也強調，司法法制委員會至今未安排預算審查，官員連上台辯證的機會都沒有，而法務部及所屬亦僅安排詢答，並未進入實質的討論與處理，內政委員會負責的中央選舉委員會同樣僅安排詢答，會期僅剩不到2週，恐對國家財政造成不良的影響。

國防委員會的國軍生產服務作業、老舊眷村改建、退除役官兵安置、榮民醫療、營舍改建等基金；財政委員會的金融控股、土地銀行、菸酒公司、存款保險公司；司法委員會的法務部矯正機關作業基金、毒品防制基金，經濟委員會的農田水利、農民退休等基金，同樣都未進行審查。

今年預算今年才審

公督盟指出，依照《預算法》第51條規定，總預算案應於會計年度開始1個月前由立法院議決，也就是今年中央政府總預算早該在去年11月底前，立法院就該三讀通過，但檢視109年預算會期總預算營業及非營業部分，延宕天數分別為51天、174天，形成「今年預算今年才審」的怪異現象。

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