諷蘇貞昌「漫畫可報公帳」 藍做哽圖教你記得「公丈」

行政院長蘇貞昌用三倍券買漫畫送給孫女，卻被眼尖的網友卻發現結帳時竟打上行政院統編，引發爭議。國民黨製作「蘇貞昌漫畫報公帳」哽圖漫畫，以蘇貞昌學溜冰「快滑可以報公尺、慢滑（漫畫）可以報公丈（公帳）」的故事「寓教於樂」，告訴網友如何記得公寸、公尺、公丈的公制長度尺寸。

國民黨詢問網友，大家知道公制長度單位都是10進位的嗎？只是有些單位大家不常用，例如10公分＝1公寸、10公寸＝1公尺、10公尺＝1公丈，看起來好像很難記，但只要看完蘇貞昌溜冰的小故事一定會記得。

故事開頭是蘇貞昌剛學溜冰，他發現滑很快，只能滑幾公尺（因為滑快容易跌倒），但滑慢點可以滑幾十公尺。有天教練問貞昌，最近溜冰練習的如何，蘇貞昌回答：「快滑可報公尺，慢滑可報公丈。」國民黨表示，慢滑可報公丈就是「漫畫可報公帳」的諧音，這樣大家就可以記得公尺和公丈哪個單位比較大了。