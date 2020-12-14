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諷蘇揆 賴士葆：最能代表民進黨LOGO就是統編黨

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長蘇貞昌用三倍券買漫畫卻被發現打行政院統編。記者莊昭文／攝影
行政院長蘇貞昌用三倍券買漫畫卻被發現打行政院統編。記者莊昭文／攝影

行政院長蘇貞昌昨參訪台灣漫畫基地，使用三倍券購買台灣原創漫畫送給孫女，遭眼尖網友發現結帳竟打上行政院統編，引發熱議。國民黨立委賴士葆今天透過臉書諷刺，最能代表民進黨的LOGO，除了雙標黨，另一個就是統編黨。

賴士葆指出，蔡政府政策昨是今非的雙標紀錄已經族繁不及備載，官員打統編的習性則是淵源流長，過去從陳水扁夫人吳淑珍的蒐集發票報國務機要費、到政院前發言人丁怡銘買牛肉麵、到蘇貞昌的三倍券買童書都很順理成章地打上統編，最後都說沒有要報公帳，會回去換發票。

賴士葆說，這件事情再怎麼解釋，有打統編就是事實，換發票只是亡羊補牢。他也問蘇揆，以後民眾做了法律不允許的事情被揭發，自行做了補救措施後，要不要接受法律制裁或是就可以豁免？

賴士葆抨擊，官員出包推給小編或是下屬，這已經是老哏。行政院解釋交際科的人事先多此一舉把統編號碼給店家。讓他想到今年9月質詢衛福部偷編了一筆52.8億元的公務私房錢給蘇貞昌，蘇貞昌和主計長不只否認，還聯手諷刺他看錯了，要他去換眼鏡。後來證實是他們看錯了。

賴士葆說，讓他憤怒的是，官員巴結院長到鉅細靡遺的地步，大錢小錢都為主子設想周到，太過頭了以致屢屢闖禍。他們忘記不管大錢小錢都是納稅人的錢，都是民脂民膏，只會阿諛奉承，以為全家就是你家。

賴士葆說，主、客觀上，非公務支出依法不能報帳，有沒有統編就是重點。蘇貞昌雲淡風輕帶過這事，如果真的要自清，就請公布上任後全部的支出，以釋群疑，否則大家永遠會想像沒有公開的部分，可能很多不該打統編的都打了。如果都是清清白白，可以除去丁怡銘、蘇貞昌二人組愛打統編的疑慮和標籤，何樂不為？

賴士葆 蘇貞昌

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