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影／蘇揆買漫畫打統編 藍轟：上樑不正下樑歪！

聯合報 / 記者陳聖文黃純益賴韻如凃湘羚／台北即時報導
行政院長蘇貞昌昨(13)日參訪台灣漫畫基地，使用三倍券購買台灣原創漫畫送給孫女，眼尖的網友卻發現蘇貞昌結帳時竟打上行政院統編，引發爭議。國民黨文傳會主委王育敏今痛批，「蘇貞昌作為行政院院長，沒有發現有上樑不正下樑歪的問題嗎？」。記者陳聖文、黃純益／攝影
行政院長蘇貞昌昨(13)日參訪台灣漫畫基地，使用三倍券購買台灣原創漫畫送給孫女，眼尖的網友卻發現蘇貞昌結帳時竟打上行政院統編，引發爭議。國民黨文傳會主委王育敏今痛批，「蘇貞昌作為行政院院長，沒有發現有上樑不正下樑歪的問題嗎？」。記者陳聖文、黃純益／攝影

行政院長蘇貞昌昨(13)日參訪台灣漫畫基地，使用三倍券購買台灣原創漫畫送給孫女，眼尖的網友卻發現蘇貞昌結帳時竟打上行政院統編，引發爭議。國民黨文傳會主委王育敏痛批，「蘇貞昌作為行政院院長，沒有發現有上樑不正下樑歪的問題嗎？去道歉的時候打統編，幫孫女買漫畫也打統編，這樣子還好意思號稱自己治軍嚴謹嗎？請蔡英文總統出來發表一下評論。」

王育敏指出，這件事情被揭露後，行政院的危機處理就是把所有責任都推給交際科同仁，罪都由最低層的行政官員來擔，「蘇貞昌作為行政院院長，沒有發現有上樑不正下樑歪的問題嗎？」，不是向來標榜治軍最嚴謹嗎？現在出包被抓到了，通通都不關院長的事，院長通通都不知情，都是下面一個小小科員做出來的，請問人民會接受嗎？「從丁怡銘到蘇貞昌，他們覺得人民的納稅錢很好用，去道歉的時候打統編，幫孫女買漫畫也一樣打統編，這樣子還好意思號稱自己治軍嚴謹嗎？請蔡英文總統出來發表評論，蘇院長幫孫女買漫畫打行政院統編，請問你可以接受嗎？」

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，統編之亂已經不是第一次發生，過去丁怡銘在牛肉麵的事件上也被發現打統編，「這會不會是慣性動作？行政院不管是用什麼錢去買，甚至是用公帑，你都要打統編？」呼籲行政院公開過去的帳目，是不是有打統編，用公帑卻私自打統編的現況一併公開。黃子哲也呼籲台灣所有商家，若發現行政院用這樣的方式，公器私用打統編的狀況，也歡迎公開的來檢舉。「行政院在蘇貞昌院長的治理之下，小編會出錯、統編也會出亂，小編加統編，會不會是蘇貞昌快被放逐邊緣的前兆？」

蘇貞昌

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