11億台水員工訓練園區啟用 蘇貞昌：不是來看大樓的
台南新營後火車站旁台灣自來水公司員工訓練園區，今上午啟用，行政院長蘇貞昌致詞強調，「不是來看大樓的」，並細數兩任行政院長任內對水的重視，今年台灣面對56年來首度沒颱風，缺水更嚴重，更要設法有效調度水源。
台水公司利用閒置多年新營舊淨水場新建員工訓練園區，斥資近11億元，費時2年9個月興建完工，園區面積4.1公頃，訓練容量200人，興建教學大樓、學員宿舍大樓、專業訓練場所（管線配置、配管檢定場）、檢漏實習場、淨水場等，蘇貞昌上午由台南市長黃偉哲、立委郭國文、陳亭妃、自來水公司董事長胡南澤等人陪同出席，會後參訪相關設施，除檢視相關設施，還親自操作聽音棒等檢漏利器，停了近一小時才離開。
蘇貞昌致詞時強調水很重要，本身對於用水相當重視，現在極端型氣候正在考驗台灣，56年來第一次沒有颱風，乾旱歷年來之最，再不警覺，就要面對乾旱的苦日子。他此行不只是來看大樓完成，是來看整個台灣水公司過去、現在、未來，對台灣於整體用水調度要怎麼辦？
蘇貞昌細數執政時相關政績，13年前在擔任行政院長時，他核定翡翠水庫的水，要用板新二期大水管接到整個板橋、新北，可惜13年來還沒全部完成，他對此是非常「在意」，當時也核定澎湖海水淡化一期工程，遲至去年才完成，他又馬上核定澎湖海水淡化二期工程，他直言對於相關工程進度是不滿意的。
蘇說，幸好板新二期工程已經完工，可由翡翠水庫調度水源，不用從石門水庫調度，否則，今年石門水庫水情恐更嚴峻。
蘇貞昌又說，已核定水公司5年計畫145億元，早日完成備援水管、汰換老舊水管，降低漏水率，由原來16.2%降至14.5%，足足可省下一座石門水庫的水，顯見漏水有多嚴重，希望未來能再降低漏水率，蘇更以新加坡、日本節水為例，值得我們學習。
台水專業訓練中心主任蔡侑霖說，園區在配管、檢漏訓練實習場，也展示各種口徑送水管、推進管、埋管工法，在檢漏場並打造AC柏油、水泥路面、人行步道磚鋪面，讓學員學習使用各種檢漏探測器、金屬管探測器，連早年聽音棒至今都還是檢漏利器，以聽音辨位找到地底下漏水管線，還展示44年來台水使用的檢漏、閥門等設備，未來可開放民眾參觀，了解自來水史。
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