聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨：網管法若通過 網紅也將被查水表

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨舉行記者會批蔡政府箝制言論自由。記者劉宛琳／攝影
國民黨舉行記者會批蔡政府箝制言論自由。記者劉宛琳／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）擬具「網際網路視聽服務管理法」（簡稱網管法）草案，國民黨上午舉行記者會，批評蔡政府在下架中天新聞台後，下個箝制言論自由的目標就是網路，意圖針對網路上對蔡政府不利的言論趕盡殺絕，該法若實施，未來台灣將沒有言論自由可言。國民黨革實院院長羅智強嗆：「總統不當當網管，蔡英文你夠了沒有？」

國民黨文傳會主委王育敏指出，「網管法」中有5個箝制言論自由的規定。規定網際網路視聽服務提供者得向NCC登記，美其名是「自願登記」，但實際上，NCC可以考量使用者數量、營業額、點擊數、流量、市場影響或其他重大公共利益等，強制要求登記；未依要求登記者最高可以罰新台幣100萬元，並得按次連續處罰。

王育敏接著指出，該法還規定網路視聽服務提供者必須設置「我國內容專區」，揭露當年度自製或合製我國內容之具體措施與比例，若不遵從，最高可以罰50萬並按次連續處罰。網路視聽服務事業必須定期向NCC申報使用者數量、營業額、點擊數、流量及使用情況，申報資料範圍由NCC認定並公告，違者最高可以罰50萬元，並得按次連續處罰。

王育敏還說，該法草案第13條屬於「帝王水表條款」，條文中規定只要NCC認定內容「妨害國家安全」、「妨害公共秩序」、「善良風俗」，經限期改正未改正，最高也是可罰100萬元，並得按次連續處罰。 該法第14條規定，網路視聽服務事業一定要共同成立或加入自律組織，遵守團體自律規範，若不照辦，也是最高罰50萬元按次連續處罰。

王育敏提醒，該法對象表面上針對Netflix、LINE TV等提供國內用戶收視業者，或是名其名要遏止對岸文化侵擾，但探究其相關規範其實不分國境，對台灣內部影響深遠，民進黨將網管法包裝成防禦台灣不受外部文化侵害的必然之舉，但卻掩蓋不了蔡政府意圖藉此逐步箝制台灣人民思想與言論自由。

王育敏擔心，該法若通過，箝制言論自由的範圍將更加擴大，涉及社會大眾常用的Facebook、YouTube、Instagram等平台業者，若民眾在這些社群網站發文被指稱是不實消息，政府主管機關或檢舉人可要求平台將該內容下架，違者處以罰鍰。

羅智強感嘆，蔡英文關了中天之後，並沒有停止對言論自由的追殺和迫害，NCC血滴子轉向網路管制，政府化身為網管箝制發言，連訂閱超過上千的Youtuber都要被查水表，「所有的網紅、Youtuber要不要出來說話？你能夠容許蔡英文化身網管天天盯著你嗎？」民進黨在野最時喜歡說「當獨裁成為事實，革命就成為義務」，蔡英文請好好想想到底要把人民逼到什麼地步，沒有最獨裁只有更獨裁就是蔡英文。

國民黨文傳會副主委黃子哲說，蔡英文在人權日上宣示台灣人權已經升級，事實上是所有的新聞自由和人權都要「下跪」。NCC自己都管不好了，怎麼有權利或能力管致網路或認定網路上妨害國安和公共秩序善良風俗的事項呢？假設連OTT專法跟數位通訊傳播法都過了以後，NCC會變成獨立怪獸，變成有執照的流氓。希望行政院政委唐鳳要出來表明立場、捍衛言論自由。

延伸閱讀

反抗的共同體：香港反送中運動——台灣篇

影／催生家事服務法 移工家務工吶喊抗議

蔡英文宣示的數位發展部 綠委傾向委員會另提組改版本

三倍券本月底到期 蔡英文臉書分享冷笑話提醒趕快花

相關新聞

影／蘇揆買漫畫打統編 藍轟：上樑不正下樑歪！

行政院長蘇貞昌昨(13)日參訪台灣漫畫基地，使用三倍券購買台灣原創漫畫送給孫女，眼尖的網友卻發現蘇貞昌結帳時竟打上行政院...

這組統編又讓蘇貞昌臉面無光 關鍵原因是這兩個

丁怡銘事件後，行政院的統編03722403變成大家耳熟能詳，日前才折損了發言人，這次又讓院長蘇貞昌臉面無光。為什麼行政院...

依法根本不能報帳！ 蘇巧慧為父親緩頰：歪樓到瞠目結舌

行政院長蘇貞昌昨參訪台灣漫畫基地，使用三倍券購買台灣原創漫畫送給孫女，不過，眼尖的網友卻發現蘇貞昌結帳的時候竟打上行政院...

諷蘇貞昌「漫畫可報公帳」 藍做哽圖教你記得「公丈」

行政院長蘇貞昌用三倍券買漫畫送給孫女，卻被眼尖的網友卻發現結帳時竟打上行政院統編，引發爭議。國民黨製作「蘇貞昌漫畫報公帳...

花敬群說蓋1萬5社宅沒不可能 柯文哲嗆：要不要畫押？

蔡英文總統宣示，明年要在全國推動1.5萬戶社會住宅興建，台北市長柯文哲昨嗆「她(蔡英文)是規劃不是蓋」，並唱衰「當然不可...

蘇貞昌統編惹議 柯文哲大酸：有什麼老闆就有什麼發言人

行政院長蘇貞昌昨參訪台灣漫畫基地，使用三倍券買3000元的台灣原創漫畫送給孫女，遭眼尖網友發現，蘇結帳時竟打上行政院統編...

諷蘇揆 賴士葆：最能代表民進黨LOGO就是統編黨

行政院長蘇貞昌昨參訪台灣漫畫基地，使用三倍券購買台灣原創漫畫送給孫女，遭眼尖網友發現結帳竟打上行政院統編，引發熱議。國民...

11億台水員工訓練園區啟用 蘇貞昌：不是來看大樓的

台南新營後火車站旁台灣自來水公司員工訓練園區，今上午啟用，行政院長蘇貞昌致詞強調，「不是來看大樓的」，並細數兩任行政院長...

國民黨：網管法若通過 網紅也將被查水表

國家通訊傳播委員會（NCC）擬具「網際網路視聽服務管理法」（簡稱網管法）草案，國民黨上午舉行記者會，批評蔡政府在下架中天...

史瓦帝尼總理病逝 外交部：透過大使館沉痛弔唁

我國友邦史瓦帝尼王國總理戴安伯於13日下午辭世。外交部今天表示，已在第一時間代表我國政府及人民，分別在台北及透過我國大使...

蘇貞昌、丁怡銘接連陷「統編風暴」 因政院犯了2個致命失誤

03722403「統編事件」，第一次折損發言人丁怡銘，第二次讓「護國院長」蘇貞昌臉面無光。為什麼行政院在一個月內會兩度犯下致命失誤？

獨派大老提制憲意向公投遭駁回 告中選會並求聲請釋憲

中選會駁回台灣制憲基金會董事長辜寬敏所提的兩項制憲意向公投，台灣制憲基金會今委任律師黃帝穎向台北高等行政法院提起訴訟，主...

熱門新聞

中天最正主播出爐 網一面倒選她：女神來了

為何不強制標示「萊豬」？讀者用加拿大超市照片質疑蘇貞昌

蘇貞昌用三倍券消費還打統編？ 國民黨：超賺的啦

蘇貞昌用三倍券買漫畫打統編？行政院：避免誤解 將與商家更換發票

送孫女漫畫書發票打統編 蘇貞昌：有人多事多此一舉

就是不標萊豬 孫大千酸：行政院成美國政府附隨組織

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。