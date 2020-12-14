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這組統編又讓蘇貞昌臉面無光 關鍵原因是這兩個

聯合報 / 記者林新輝／台北即時報導
行政院長蘇貞昌昨天用三倍券買漫畫卻被眼尖網友發現打了行政院統編。記者莊昭文／攝影
行政院長蘇貞昌昨天用三倍券買漫畫卻被眼尖網友發現打了行政院統編。記者莊昭文／攝影

丁怡銘事件後，行政院的統編03722403變成大家耳熟能詳，日前才折損了發言人，這次又讓院長蘇貞昌臉面無光。為什麼行政院在一個月內會兩度犯下致命失誤？熟悉公務系統「報帳眉角」的人士表示關鍵在於公務系統普遍存在的「埋單文化」，另一個是幕僚真的沒有政治sense。

這位人士指出，機關首長的公務行程若有開銷，核報都是於法有據，打統編都是合理合情，但當公務與私人的界線模糊有灰色地帶時，幕僚一句「這是老闆交代的」，大部分主計單位也會核銷，官場裡「老闆交代」的埋單文化是很常見的現象。

丁怡銘 蘇貞昌

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