這組統編又讓蘇貞昌臉面無光 關鍵原因是這兩個

丁怡銘事件後，行政院的統編03722403變成大家耳熟能詳，日前才折損了發言人，這次又讓院長蘇貞昌臉面無光。為什麼行政院在一個月內會兩度犯下致命失誤？熟悉公務系統「報帳眉角」的人士表示關鍵在於公務系統普遍存在的「埋單文化」，另一個是幕僚真的沒有政治sense。

這位人士指出，機關首長的公務行程若有開銷，核報都是於法有據，打統編都是合理合情，但當公務與私人的界線模糊有灰色地帶時，幕僚一句「這是老闆交代的」，大部分主計單位也會核銷，官場裡「老闆交代」的埋單文化是很常見的現象。

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