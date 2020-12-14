合作再添一樁！ 台美共推印太地區「婦女生計債券」

台美雙方今於行政院舉行「婦女生計債券案」聯合記者會宣布，台灣與美國已共同參與新加坡「社會效益投資公司」規劃的「婦女生計債券」，由國合會與美國DFC分別為婦女生計債券提供信用強化，並計畫促進國際及台灣的私部門投注資金，結合公私部門資源，協助印太地區弱勢婦女建立永續性的生計。

台美雙方今舉行聯合記者會，宣布就婦女生計債券做合作，包括行政院政務委員鄧振中、外交部長吳釗燮、財團法人國際合作發展基金會秘書長項恬毅，及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）皆出席，而美國國際開發總署代理助理署長彼德拉 （Javier Piedra）、美國國際開發金融公司全球婦女議題執行董事華勒絲（Charity Wallace）、新加坡「社會效益投資公司」投資長雷比爾（Robert Kraybill）也以預錄影片方式與會。

據悉，此合作計畫是透過發行債券向全球募資，再透過東南亞與南亞地區的銀行及社會企業，轉貸給當地婦女創業或因生活需要的貸款所需資金，改善他們的生活。

行政院經貿辦指出，「婦女生計債券」為兼顧社會效益及財務收益的創新金融商品，「第三期婦女生計債券」（WLB3）已於今年12月10日發行，募資規模2770萬美元，為4年期債券，將用來協助印尼、印度、菲律賓及其他亞洲國家約17.5至18.5萬名弱勢婦女及女性企業家取得銀行貸款、市場產銷管道及可負擔的生活必需品，提升當地婦女生計並實現其經濟潛力。WLB3在全球疫情期間發行，對於促進當地經濟復甦及區域永續發展更具意義。

行政院經貿辦表示，婦女生計債券為台灣與美國DFC在該區域合作的首例，具有指標性的意義，台美將在印太地區持續尋求具體的合作機會，推動雙方政策並幫助當地經濟發展。

吳釗燮表示，這是繼去年在巴拉圭推動「微中小型企業暨婦女融資合作計畫」之後，台美再度就「婦女經濟賦權」進行合作。這項計劃除了彰顯台灣善盡作為國際社會一員的責任外，也很務實推展台灣與國際重要組織的連結，彰顯台灣願意推動婦女賦權、永續發展的意願。

他並指出，此計畫另一個重要的意義，在於拓展新南向政策與印太戰略的具體合作項目。台灣的「新南向政策」一向與美國的「印太戰略」相輔相成。今年9月，台美共同簽署了「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，共同投資東南亞等國的基礎建設，現在兩國又共同推動婦女生計債券計畫，突顯台美緊密的合作夥伴關係，以及台灣願意扮演美國「印太戰略」夥伴的堅定意願。台美雙方基於這樣共同的價值及理念，往後也會積極推動在第三國的合作。