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依法根本不能報帳！ 蘇巧慧為父親緩頰：歪樓到瞠目結舌

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委蘇巧慧，與行政院長蘇貞昌。本報資料照片
民進黨立委蘇巧慧，與行政院長蘇貞昌。本報資料照片

行政院長蘇貞昌昨參訪台灣漫畫基地，使用三倍券購買台灣原創漫畫送給孫女，不過，眼尖的網友卻發現蘇貞昌結帳的時候竟打上行政院統編，引發爭議。蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧在臉書上幫忙緩頰，稱蘇貞昌從來沒有想過要報帳，而客觀上也不能報帳，輿論歪樓的情況讓她瞠目結舌。

蘇巧慧表示，昨天女兒們開心的收到阿公送給他們的漫畫書，沒想到隔了一晚竟然成了另一個新聞事件，歪樓的狀況簡直讓她瞠目結舌。

她說，整件事情很簡單，三倍券快到期了，蘇揆想說要實踐他當初的承諾，用三倍券幫孫女買漫畫，同時也為台灣本土漫畫作品做宣傳，所以昨天特地到漫畫基地選了好幾本。買完了以後，就順手連同發票一起帶回家，從來沒有想過要報帳。

蘇巧慧相信，這是蘇貞昌在全國媒體面前公開表示要買給孫女的禮物，依法公務員買給家人的東西就是不能報帳。蘇貞昌不但主觀上沒有想過要報帳；客觀上也不能報帳。所以她認為，有沒有打統編，自然不是重點。

蘇巧慧並指出，蘇貞昌的三倍券是跟她妹妹借的。

蘇貞昌 蘇巧慧

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