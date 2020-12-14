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司法院來函續押蘇震清、廖國棟 立法院週五院會處理

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
司法院8日函文立法院要求續押涉案立委蘇震清和廖國棟，立法院長游錫堃今召集朝野協商，同意列為周五報告事項處理。圖／翻攝國會頻道
司法院8日函文立法院要求續押涉案立委蘇震清和廖國棟，立法院長游錫堃今召集朝野協商，同意列為周五報告事項處理。圖／翻攝國會頻道

台北地方檢察署偵辦立委疑涉收賄案，2名現任立委蘇震清和廖國棟仍在羈押當中。12月21日即將屆滿羈押3個月期限，司法院8日函文立法院要求續押。立法院長游錫堃今召集朝野協商，各黨團同意依循過往慣例，將該案排入明天的程序委員會中，列為周五（18日）的報告事項處理。

「憲法」增修條文第4條規定，立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。立法院長游錫堃上午舉行朝野黨團研商「司法院轉送台灣台北地方法院109年12月8日北院忠文澄字第1090007103號函」相關事宜。

民進黨團總召柯建在會中表示，依照前立委蔡辰洲等往例，朝野討論立委收押案通常列報告事項，而非討論事項，若朝野同意，排入週二程序委員會確認議程，列本週五院會的報告事項，屆時再由各個黨團自行表態。由於各黨團無異議，游錫堃最後裁示，針對司法院函請立法院許可羈押立委一案，列入報告事項，交由週五院會依程序處理。

朝野協商也商議萊豬相關行政命令與法案處理時程。國民黨團總召林為洲指出，萊豬行政命令審查將在25日屆滿三個月，提議24日加開院會，避免直到最後一日才處理，觀感不佳。柯建銘則指立法院職權行使法規定三個月須完成審查，指的是委員會審議過程，因相關行政命令都已出委員會，沒有影響。但他也表示民進黨願展現十足誠意。

最後朝野協商達成共識，會期末共加開三天院會，分別是24日、30日、31日。本周五（18）下午，游錫堃將再次邀集朝野協商，研商萊豬相關9項行政命令與附帶決議、以及與萊豬進口相關修法，包括「學校衛生法部分條文修正草案」、「食品安全衛生管理法部分條文修正草案」等案。

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