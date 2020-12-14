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制憲公投被駁回 制憲基金會提行政訴訟、釋憲

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導

中選會日前駁回台灣制憲基金會兩項制憲意向公投提案，制憲基金會今天舉行記者會，基金會執行長林宜正說，未來一方面提出行政訴訟，並要求釋憲，另一方面是明年1月23日號召支持新憲法的團體與個人成立新憲聯合陣線，讓台灣早日擁有一部新憲法。

制憲基金會提出的兩項制憲意向公投，題目分別為：「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」及「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」均於中選會10月16日會議中被駁回。

制憲基金會董事長辜寬敏表示，不會放棄，還要繼續為了台灣正常地位繼續努力，直到承認台灣是一個國家正常國家，一次失敗沒有關係，兩次失敗沒有關係。基金會力量有限，沒有要跟執政黨對立，「如果執政黨為了自己利益而反對，我們有我們的方法、作法，期待也相信不會到那個程度」。

林宜正表示，台灣走向國家正常化是多數人民的期待，台灣需要一部符合現狀的新憲法，也是多數人民的期待，現在缺乏的是有一個實際行動，把人民期待化為實際力量產生一部新憲法。

林宜正說，不會放棄這個運動，更用力更努力持續推動，後續兩個面向，一是在法的途徑上，會提出行政訴訟並要求釋憲。第二是新憲運動常態化、組織化，因此，預計在明年1月23日號召所有支持新憲法的團體與個人一起成立新憲聯合陣線，持續讓支持新憲聲音在各地得到更多支持和響應，化為行動力量，早日有一部新憲法。

律師黃帝穎指出，制憲新憲政策議案被駁回，不符合憲法第二條國民主權原則、憲法第17條的創制複決權，法律上會啟動行動訴訟，也會聲請釋憲。其次，依照大法官第371、第572、第590解釋，行政法院的法官對於使用的法律，也就是中選會原處分，其所適用的法律有牴觸憲法疑義時，可申請大法官釋憲。

基金會在記者會後也由黃帝穎帶領下，前往台北高等行政法院遞狀。

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