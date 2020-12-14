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柯文哲器捐案洩密疑雲 高涌誠等監委送辦 北市：應停職

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府發言人陳智菡今天表示，對於涉及洩密嫌疑的監委應該要停職。本照資料照片
北市府發言人陳智菡今天表示，對於涉及洩密嫌疑的監委應該要停職。本照資料照片

第五屆監委張武修、高涌誠疑因洩漏台北市長柯文哲的約談紀錄遭監院函送檢調偵辦，其中高涌誠還是現任監委，兩人也成為首遭函辦的卸任、現任監委。北市府發言人陳智菡今天表示，對於涉及洩密嫌疑的監委應該要停職。

台灣團結聯盟去年於監察院外舉行記者會，公布第五屆監委張武修、高涌誠就「器官捐贈案」約詢柯文哲的訪談錄音與逐字稿，總計陸續於YouTube發布11部訪談影片，引爆監察院洩密疑雲。監院8日院會決議通過該機密案，全案函送檢調偵辦。

北市府發言人陳智菡說，監察院本應是獨立機關，可以對公務機構糾正彈劾，但不能是打壓異己或政敵的東廠，成為政治工具。

陳智菡說，尤其監委高涌誠的爭議多，之前還發生曲棍球事件爭議，向檢察官說出不幫就逼彈劾等爭議言論，陳問，這樣的人還可以擔任監委？甚至現在還是人權委員會副主委？

陳智菡說，北市府強烈要求，對於這樣涉及洩密嫌疑的監委爭議人士，應該要停職，否則還可能會有壓迫情勢，對被調查的人相對不公平。

陳智菡說，高涌誠等監委遭函送法辦一事，目前還沒有向柯文哲報告此輿情，不過柯市長之前多次強調，現在的機關分立有問題，監察院長期變成只拍蒼蠅、不打老虎的盲腸機構，應該要順應調整台灣的機關分立。

媒體也問北市府發言人，監院爆洩密疑雲，是否有失監院獨立調查精神？陳智菡表示，監察院應是獨立機關，若變成打壓政敵或整肅異己的東廠，相當不妥，也希望大家正視這樣的問題。

陳智菡也提到，回到事件源頭，為何柯文哲被約詢的影片會外流？甚至檔案還出現在監委的電腦垃圾桶中，後來才被找了出來，呼籲檢察單位應該做嚴正調查，還給公家單位。

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