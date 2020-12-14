國民黨擬派他赴美總統就職典禮 陳以信：願為黨致意
國民黨為維持與美方管道，有意組團派赴美國參加美國總統當選人拜登就職典禮，傳目前由不分區立委陳以信代表機率最高。陳以信今受訪時表示，若我國依慣例受邀組國會祝賀團訪美，他願意以國民黨不分區立委與台美國會議員聯誼會副會長身分，隨團前往美國祝賀。
陳以信表示，往年我國都由立法院長率朝野立委前往參加美國總統就職典禮，今年由於疫情影響，美方舉辦模式與邀訪規模仍未定。如果仍有機會舉行而我國也有受邀，外交部自應協助組團前往。
陳以信表示，目前他是立法院台美國會聯誼會的副會長，也是華府智庫台美研究中心執行長，他很願意親往美國，致上國民黨誠摯祝賀，強化台美國會與人民情誼。
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