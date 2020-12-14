監委洩柯文哲錄音遭函辦 民眾黨：陳菊應對外說明道歉

第五屆監委張武修、高涌誠疑因洩漏台北市長柯文哲的約談紀錄遭監院函送檢調偵辦。民眾黨今表達強烈譴責，批評監院成為整肅異己的政治「東廠」，高涌誠、張武修這兩位涉案當事人，都是由蔡英文總統提名，人民對監察院及執政黨的信任已經蕩然無存。要求監察院長陳菊，必須負起責任對外說明，如果確有疏失，必須公開向社會道歉。

台灣團結聯盟去年於監察院外召開記者會，公布第五屆監委張武修、高涌誠就「器官捐贈案」約詢台北市長柯文哲的訪談錄音與逐字稿，總計陸續於YouTube發布11部訪談影片，引爆監察院洩密疑雲，前院長張博雅要求徹查；在第六屆監委上任後，監院在12月8日院會決議通過該機密案，將全案函送檢調偵辦，張武修、高涌誠也因此分別成為首遭函辦的卸任、現任監委。

民眾黨發布新聞稿表示譴責，監察院不該淪為政黨打壓政敵的工具，政治力不能介入監察院，使其成為整肅異己的政治「東廠」，儘管監察院已將涉案監委函送檢調，然而高涌誠、張武修這兩位涉案當事人，都是由蔡英文總統提名，人民對監察院及執政黨的信任已經蕩然無存。

民眾黨要求監察院長陳菊，必須負起責任對外說明為何洩密，以及洩密的意圖，如果確有疏失，必須公開向社會道歉，否則將永遠無法洗刷「東廠」污名。另外，也要求檢調應成立專案小組查明真相，接受檢調偵辦的現任監委高涌誠，在接受調查期間必須停權。

民眾黨並認爲，最諷刺的是，監察院甫成立人權委員會，立刻出現這種調查影片外洩、運用國家機器打壓異己等違反人權的作為，在在顯示這些疊床架屋的機構只是虛有其表，民眾黨呼籲人權委員會應該先進行內部調查，同時兼任人權委員會副主委的高涌成監委，也應自行辭去人權委員會職務，以示負責。