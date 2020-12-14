中捷通車延明年2月後 盧秀燕：安全至上我寧可挨罵

台中市長盧秀燕今早宣布「中捷無法在預定日期12月19日通車」中捷董事長林志盈表示，北捷預估明年2月初提出改善報告，他認為「太樂觀」北捷報告須經第三方審議，接著還有試車等期程，沒跨過安全門檻絕不通車。

交通局長葉昭甫說，從檢查報告來看，一個軸心從物理特性抗拉強度低於標準，市府將邀集材料、機械與軌道專家組調查委員會，由公正第三方審查。根據相關期程，中捷通車至少要在明年第2季以後了！

中捷命運坎坷，還沒通車就出事，一件是2015年施工時鋼箱梁掉落，釀4死4傷重大工安案，主要工地負責人北捷副工程司王起森被依業務過失致死罪判刑6個月。中捷試營運第6天，11月21日第17號列車的車廂連結器軸心斷裂，試營運喊卡，北捷與川崎重工展開檢測工作。

中捷董事長林志盈表示，北捷預估明年2月初要提出改善措施報告，但更換軸心的列車要作測試，還要再提驗證報告，北捷為趕通車把報告、測試所有事項擠在一起，如果中捷同意這個期程，恐怕明年又要再向市民道歉一次。他強調，重點在於北捷提出的報告能否被專家、市府接受。「我也很急」、「我和市民一樣急」，但沒有跨過安全門檻，絕不通車。

市府交通局長葉昭甫指出，北捷到目前為止還無法確認車廂軸心斷裂究竟是個案還是通案？要求中捷提出未損壞連結器的報告作為對照，了解是否有潛在危險因子，才能完整。市府會再視結果判斷，擬訂後續處理計畫。

「我寧可挨罵」市長盧秀燕表示，北捷的報告看不出全貌，所以市府再度要求要一份完整周全、系統的報告，她強調安全才是中捷通車的時間表。