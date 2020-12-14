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朱立倫：徹查打統編是否成政院慣例 公私不分就是貪汙
行政院長蘇貞昌昨參訪台灣漫畫基地，當場使用三倍券購買3000元的台灣原創漫畫送給孫女，不過，被眼尖的網友發現結帳的時候竟打上行政院統編，遭藍營批評賺很大。國民黨前主席朱立倫上午受訪表示，看來行政院前發言人丁怡銘不是例外，應該徹查這樣的行為是不是成為行政院的慣例。
朱立倫表示，看來丁怡銘不是例外，因為行政院長也都這樣做。蘇貞昌作為全國最高的行政首長，要做公務員的表率，「任何公私不分就是貪汙，院長應該明確宣示」，現在又發生這樣的事情就應該要徹查，是不是長期以來變成行政院的慣例。
朱立倫諷刺，現在網友都開玩笑說「03722403」，全國都在搜尋這個密碼，這個密碼叫作行政院統編，是不是行政院長期這樣做（打統編），應該要檢討。
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