蔣萬安唱告白氣球好聽？ 陳時中：型男唱歌應很好聽

昨國民黨立委蔣萬安出席舉辦於大直典華的社區聯合晚會，現場以「告白氣球」展現歌藝。被視為將與蔣萬安角逐2022台北市長熱門人選，曾以好歌喉登上小巨蛋的衛福部長陳時中怎麼看待蔣萬安的歌聲？對此，陳時中表示，沒聽到蔣萬安唱；但他笑稱「型男唱歌應該很好聽」。

陳時中今赴立法院衛環委員會就「如何促進國人口腔健康及補助老人裝置假牙執行現況檢討」及「罕見疾病防治及藥物法立法20周年之成果與檢討」進行專題報告。會前被問及對蔣萬安歌聲的看法，陳笑稱型男唱歌應該很好聽；至於會不會建議蔣萬安選唱台語歌，陳時中則表示，每個人選歌「有自己的喜好」。

陳時中愛唱歌，歌聲也不錯，常見他在出席藥師公會全聯會大會等公開場合時，上台高歌一曲；甚至曾擔任歌手詹雅雯台北場演唱會的嘉賓，唱進小巨蛋；而每次歌單幾乎都有「母親的名叫台灣」，堪稱是陳的愛歌。

至於蔣萬安昨天選曲周杰倫的「告白氣球」。蔣萬安曾說，他的招牌歌是告白氣球，而他昨天身穿黑色帽T、舉著「帥氣男神」字樣，讓在場民眾聽得如癡如醉。