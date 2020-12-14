1.5萬戶社宅被柯文哲唱衰 花敬群：不樂見好政策也反對

內政部次長花敬群上午赴立法院內政委員會備詢。針對蔡英文總統宣示明年將推動1.5萬戶社會住宅，台北市長柯文哲則唱衰「當然不可能」。內政部次長花敬群今天在立法院說，最不樂見縣市首長對好的政策都可以反對，這種事情都可能發生，「還有什麼不可能？」

花敬群表示，中央指示國家住都中心擔任社宅興辦機關，後續4年推動6.6萬戶，明年底前完成1.5萬戶，今年下半年起已開始熱身，順利往前走。推動社宅的節奏也都報行政院核定，基地和財源都很明確，社宅是什麼都可能發生，沒有什麼不可能。

花敬群反批，最不樂見的是縣市首長對中央協助市民推動好的政策，都可以反對、都可以來汙衊，「這樣的事情都可能發生，還有什麼不可能？」

花敬群昨也透過臉書指出，10年前倡議社宅時，多數人都認為不可能；現在，全國已推動4.1萬戶，明年中央與地方政府合計可以再推動1.8萬戶，直接興建12萬戶社會住宅，是台灣該具備的基本能力，「沒有什麼不可能的！」

花敬群說，台北市需要非常大量的社會住宅，在12萬戶直接興建的社宅中，內政部分配了3.4萬戶在台北市。台北市政府同仁也努力推動2萬戶以上，差額約1.2萬戶，住都中心會為台北市民負起這個責任，沒有什麼不可能的。

針對內政部將修正「住宅法」，加速包租代管進度，花敬群表示，將明定降低房東被查稅的疑慮，也會提高租金免稅額，預計從現行1萬元提高到1.5萬元；也盼正式處理參與社宅包租代管的房東，不必擔心被查稅的疑慮。後續也會再與立法院溝通。