蘇貞昌三倍券買漫畫卻打行政院統編？ 漫畫基地回應了

行政院長蘇貞昌昨參訪台灣漫畫基地，當場使用三倍券購買3000元的台灣原創漫畫送給孫女，卻遭眼尖網友發現蘇貞昌結帳的時候竟打上行政院統編。

行政院昨晚回應，蘇揆所有買給孫女的漫畫皆為使用家中尚未花用的三倍券付費，並未使用院長個人特支費或其他公務預算。蘇揆公開使用三倍券購漫畫贈給家人，於法不能用公款核銷，主計單位也不會核可。但有交際科員工事先提供行政院資訊給店家，店家在結帳時並沒有詢問蘇貞昌是否應該打上統編，蘇貞昌本人對發票上資訊也不知情。為避免造成社會誤解，行政院已責成交際科同仁，明日立即向蘇貞昌本人拿到發票後，前往更換收據發票。

台灣漫畫基地則在今天早上發出聲明表示，昨日蘇貞昌來漫畫基地結帳時，並沒有報統編，會在發票上打上統編，是政院科員於前置作業溝通時先行告知。打出去的發票如需更換，建議待周二書店開店時前來，漫畫基地會協助更換。