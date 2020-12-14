快訊

盧秀燕鞠躬向市民道歉 宣布中捷12月19日通車延期

彭啟明：今天迎入冬以來冷高壓最強一波 中南部今明空品差

王浩宇批高嘉瑜「夠了」 自己卻説中天「蠻屌的」

聯合報 / 記者鄭國樑/即時報導
王浩宇昨天下午在臉書評論中天換到YouTube效應。圖／取自王浩宇市議員臉書
王浩宇昨天下午在臉書評論中天換到YouTube效應。圖／取自王浩宇市議員臉書

桃園市議員王浩宇日前在臉書轟「高嘉瑜，妳真的是夠了」，批高上節目竟然唱歌為中天加油。

不過王浩宇昨天下午在臉書談中天換到YouTube的效應，自己下標題「中天新聞，蠻屌的」。

王浩宇強調，雖然和中天立場不同，但是不得不承認中天新聞有很大的影響力。就在昨天晚上，中天新聞YouTube 突破200萬粉絲，頻道總觀看數字已經達到14.8億次，在台灣排名第16 ，是近期成長最快的頻道。

王浩宇指出，訂閱中天新聞頻道的年齡「也不是我們所想的老年人」，最主要的族群是35到44歲的男性，以及18至54歲的男性族群，顯示這個頻道在年輕人的部分也有一定的影響力，未來的影響力還是不可小覷，我們必須突破同溫層來觀察。而且台灣人的比例很高，雖然也有外國人，但是並沒有很多來自中國的訂閱。

不過王浩宇也點出中天新聞頻道的隱憂為粉絲黏著度雖高，按讚留言互動的比例也高，但以200萬訂閱來說，近30個影片的觀看量、粉絲數僅1.28%，表現得並不算好，還有加強的空間，現在是議題最熱的時候，未來如何維持熱度將是挑戰。

另外，王浩宇點出媒體經營網路共同的問題，就是網路預估的廣告僅94萬至178萬元，就算每個月可以多幾百萬的「抖內」，要如何以網路的收入，來撐起一個如此高成本的電視台？才是之後的挑戰，「這部分，我們一起觀察」。

中天新聞

延伸閱讀

王浩宇拿牛排開玩住民玩笑 自家綠委都開罵：應道歉

高嘉瑜獻唱為中天打氣 王浩宇批「真是夠了」

高嘉瑜剪髮宣誓整理房間 網友歪樓讚「像大學生」

稱家樂福賣瘦肉精牛 王浩宇：不能驗一種說全不含萊劑

相關新聞

王浩宇批高嘉瑜「夠了」 自己卻説中天「蠻屌的」

桃園市議員王浩宇日前在臉書轟「高嘉瑜，妳真的是夠了」，批高上節目竟然唱歌為中天加油。

中天最正主播出爐 網一面倒選她：女神來了

中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架，關台前有許多記者、主播集結在一起，有網友就好奇發問，「目前中天新聞台所有主播都集合了，應該可以來個評選了吧？誰是中天最正？」文章也引起大批網友爭相選出心目中的女神...

中天關台爭議 蔡總統與蘇院長一直說尊重 不覺諷刺嗎？

中天新聞台關台後爭議餘波盪漾，但新的爭議再起，國家通訊傳播委員會（NCC）研擬討論數位傳播通訊法草案，嚴管網路媒體與平台業者。面對NCC一再脫序管制新聞自由，行政院長蘇貞昌四兩撥千斤說：NCC是獨立機關，尊重NCC委獨立行使職權...

【再見中天5】華視獲官方欽點卻獨缺銀彈 52台空頻卡位戰撲朔迷離

中天新聞關台，讓出的52頻道成為兵家必爭之地，沒想到NCC日前語出驚人，推薦公廣集團的華視新聞資訊台補位，但因華視的商業條件太差，迄今沒有一家系統業者肯送華視遞補。預計52台還會暫時「空頻」一陣子，也讓這場頻道卡位戰，更加撲朔迷離...

破200萬訂閱！他看中天直播見「打賞情況」 網驚：氣勢好狂

中天新聞台12日從有限電視下架並轉往網路發展，目前中天電視的Youtube訂閱數已突破200萬大關。對此，有網友觀看中天網路直播時，發現主播的播報方式有所不同，更讓他意外的是「打賞」情況十分熱烈。

NCC訂網路管理法 羅智強：西廠血滴子再度射出！

國家通訊傳播委員會（NCC）於臉書貼文，講述美國網路不實言論的訴訟案，被外界認為將針對中天新聞，若於網路上有不當言論時仍...

關中天蔡英文要大家尊重專業 孫大千：謊說100遍還是謊

中天新聞台換照未過，昨天從有線電視下架，前總統馬英九批評蔡英文總統的作為是讓民主倒退40年，蔡總統回應，大家都應該去學習...

熱門新聞

蘇貞昌用三倍券消費還打統編？ 國民黨：超賺的啦

中天最正主播出爐 網一面倒選她：女神來了

破200萬訂閱！他看中天直播見「打賞情況」 網驚：氣勢好狂

新冠恐突變大流行？ 莊人祥：目前主要是第6型病毒

蘇貞昌用三倍券買漫畫打統編？行政院：避免誤解 將與商家更換發票

江啟臣：蔡英文從時空環境不同之術 凹到國家整體利益之術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。