王浩宇批高嘉瑜「夠了」 自己卻説中天「蠻屌的」

桃園市議員王浩宇日前在臉書轟「高嘉瑜，妳真的是夠了」，批高上節目竟然唱歌為中天加油。

不過王浩宇昨天下午在臉書談中天換到YouTube的效應，自己下標題「中天新聞，蠻屌的」。

王浩宇強調，雖然和中天立場不同，但是不得不承認中天新聞有很大的影響力。就在昨天晚上，中天新聞YouTube 突破200萬粉絲，頻道總觀看數字已經達到14.8億次，在台灣排名第16 ，是近期成長最快的頻道。

王浩宇指出，訂閱中天新聞頻道的年齡「也不是我們所想的老年人」，最主要的族群是35到44歲的男性，以及18至54歲的男性族群，顯示這個頻道在年輕人的部分也有一定的影響力，未來的影響力還是不可小覷，我們必須突破同溫層來觀察。而且台灣人的比例很高，雖然也有外國人，但是並沒有很多來自中國的訂閱。

不過王浩宇也點出中天新聞頻道的隱憂為粉絲黏著度雖高，按讚留言互動的比例也高，但以200萬訂閱來說，近30個影片的觀看量、粉絲數僅1.28%，表現得並不算好，還有加強的空間，現在是議題最熱的時候，未來如何維持熱度將是挑戰。

另外，王浩宇點出媒體經營網路共同的問題，就是網路預估的廣告僅94萬至178萬元，就算每個月可以多幾百萬的「抖內」，要如何以網路的收入，來撐起一個如此高成本的電視台？才是之後的挑戰，「這部分，我們一起觀察」。