買漫畫也打統編？行政院：避免誤解 將與商家更換發票

行政院長蘇貞昌今天參訪台灣漫畫基地，當場使用三倍券購買3000元的台灣原創漫畫送給孫女，蘇還說：「如果她們今天有來，我一定是最得意的阿公，孫女一定很高興」。不過，眼尖的網友卻發現蘇貞昌結帳的時候竟打上行政院統編。

對此，行政院秘書長李孟諺表示，蘇揆所有買給孫女的漫畫皆為使用家中尚未花用的三倍券付費，總金額為3010元，其中3000元為三倍券支付，10元由他本人借給院長，並未使用院長個人特支費或其他公務預算。蘇揆公開使用三倍券購買漫畫贈給家人，於法不能用公款核銷，主計單位也不會核可。

他並表示，經查，確有交際科同仁事先提供政院資訊給店家，從各家媒體新聞畫面中很清楚，店家在結帳時並沒有詢問蘇院長是否應該打上統編，蘇院長本人對於發票上資訊也不知情。為避免造成社會誤解，行政院已責成交際科同仁，明日立即向院長本人拿到發票後，前往更換收據發票。

李孟諺強調，院長用自己家人的三倍劵購買漫畫，並藉此提醒國內民眾仍有百億三倍券尚未用完，以及宣傳本土漫畫作品，不需要申報特支費或公帳，自然沒有提供統編的必要。