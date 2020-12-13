蘇貞昌用三倍券消費還打統編？ 國民黨：超賺的啦

行政院長蘇貞昌今天參訪台灣漫畫基地，當場使用三倍券購買3000元的台灣原創漫畫送給孫女，蘇還說：「如果她們今天有來，我一定是最得意的阿公，孫女一定很高興」。不過，眼尖的網友卻發現蘇貞昌結帳的時候竟打上行政院統編，國民黨媒體部主任張智瑋在臉書酸「03722403再度登場」，三倍券洗成現金回蘇揆口袋，超賺的啦！

張智瑋質疑，蘇貞昌用三倍券買漫畫報行政院統編，就是用納稅人的錢發的三倍券買漫畫，然後再拿去行政院核銷嗎？蘇的統編應該是報特別費，送家人的東西竟報公帳，如果查證屬實「有違法問題」。

張智瑋酸，蘇貞昌報公帳還得到漫畫送孫女真聰明，超賺的啦。不過他也說，如果蘇貞昌沒報就出來說清楚，這是合理懷疑，畢竟沒報帳打統編幹嘛？這張發票就不能兌獎了。