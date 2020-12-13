反萊豬絕食第2天 張麗善、徐榛蔚探視沈智慧

為抗議萊豬進口，前立委沈智慧在立法院外發起絕食靜坐第二天，號召民眾及民間團體包圍立法院。花蓮縣長徐榛蔚、台中副市長令狐榮達、雲林縣長張麗善今天先後到立法院前來聲援、並表達關心。

徐榛蔚表示，對沈智慧的壯舉十分心疼，並為忽視反萊豬民意的執政黨感到憤怒，號召全民要求自己區域立委表態反萊豬，在立院擋下萊豬。她帶了野薑花、暖暖包與北港媽祖首次到花蓮遶境的平安符，替沈智慧加油打氣。

張麗善表示，雲林縣養豬戶占全國近30%、高達1200多戶，萊豬進口雲林將首當其衝。她來不只是聲援沈智慧，更是替台灣的豬農請命。雲林縣政府將推動豬肉產品履歷的制度，用區塊鏈技術達到精準溯源目的，為民眾把關。