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反萊豬絕食第2天 張麗善、徐榛蔚探視沈智慧

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
台北市議員羅智強（左）、雲林縣長張麗善（左二）與國民黨立委鄭正鈐（右）下午赴立法院為絕食第二天的沈智慧打氣。記者鄭媁／攝影
台北市議員羅智強（左）、雲林縣長張麗善（左二）與國民黨立委鄭正鈐（右）下午赴立法院為絕食第二天的沈智慧打氣。記者鄭媁／攝影

為抗議萊豬進口，前立委沈智慧在立法院外發起絕食靜坐第二天，號召民眾及民間團體包圍立法院。花蓮縣長徐榛蔚、台中副市長令狐榮達、雲林縣長張麗善今天先後到立法院前來聲援、並表達關心。

徐榛蔚表示，對沈智慧的壯舉十分心疼，並為忽視反萊豬民意的執政黨感到憤怒，號召全民要求自己區域立委表態反萊豬，在立院擋下萊豬。她帶了野薑花、暖暖包與北港媽祖首次到花蓮遶境的平安符，替沈智慧加油打氣。

張麗善表示，雲林縣養豬戶占全國近30%、高達1200多戶，萊豬進口雲林將首當其衝。她來不只是聲援沈智慧，更是替台灣的豬農請命。雲林縣政府將推動豬肉產品履歷的制度，用區塊鏈技術達到精準溯源目的，為民眾把關。

令狐榮達也說，台中市府及市長盧秀燕將全力支持智慧的反萊豬靜坐抗議，也會為了台中市民，瘦肉精零檢出的政策絕不退讓。

花蓮縣長徐榛蔚中午來探視沈智慧。沈智慧辦公室提供
花蓮縣長徐榛蔚中午來探視沈智慧。沈智慧辦公室提供
台中市副市長令狐榮達下午來探視沈智慧。沈智慧辦公室提供
台中市副市長令狐榮達下午來探視沈智慧。沈智慧辦公室提供

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