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爭取加入CPTPP 外交部：正與11會員國接觸

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
外交部表示，我國目前與11個CPTPP成員國刻正進行非正式的諮商程序，各會員國皆已清楚瞭解我方爭取入會的決心與步驟。圖／法新社
外交部表示，我國目前與11個CPTPP成員國刻正進行非正式的諮商程序，各會員國皆已清楚瞭解我方爭取入會的決心與步驟。圖／法新社

網路謠傳「政府根本沒有向CPTPP提出正式申請、中國打壓不給進」等言論與圖片，外交部今澄清為不實言論，並表示，一旦完成與所有會員國的非正式諮商，我方定將依程序正式遞件申請入會。

外交部指出，根據跨太平洋夥伴全面進步協定 （CPTPP）入會的程序，新會員國必須先與所有會員國完成非正式的諮商，取得共識後，才能正式向CPTPP遞件提出申請；CPTPP執委會接獲申請文件後將成立工作小組，進行實質討論與審核。

外交部表示，我國目前與11個CPTPP成員國刻正進行非正式的諮商程序，各會員國皆已清楚瞭解我方爭取入會的決心與步驟，態度均相當正面；一旦完成與所有會員國的非正式諮商，我方定將依程序正式遞件申請入會。

外交部重申，台灣加入CPTPP對於國家的經濟發展至關重要，且與相關會員國可建立互惠互利的經貿合作機會。政府由衷希望各界人士齊心同力，摒除成見，團結一致，對外共同爭取最大的國家利益。

外交部 CPTPP

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