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黨內初選再對壘？蔡其昌、林佳龍：先做好執政工作

中央社 / 台中13日電
蔡其昌（中）認為，他跟林佳龍（右）感情都很好，也常常同台，也一起合作在中央為台中市爭取建設，不會像大家所說的會發生很激烈、很競爭的場景。圖／聯合報系資料照
蔡其昌（中）認為，他跟林佳龍（右）感情都很好，也常常同台，也一起合作在中央為台中市爭取建設，不會像大家所說的會發生很激烈、很競爭的場景。圖／聯合報系資料照

民進黨下屆台中市長選舉黨內初選，外界關心立法院副院長蔡其昌與交通部長林佳龍將再次對壘，兩人今天出席一場活動時表示，時間未到，目前做好執政的工作才會得到人民支持。

蔡其昌與林佳龍下午一起出席在中央書局舉辦的「在威權的天空下─台中篇」新書發表會，兩人現身台中市出席活動，外界關心兩人是否會再參加黨內初選，爭取民進黨提名角逐下屆台中市長選舉。

蔡其昌被媒體問到是否會參加黨內初選時表示，時間還沒到，只要時間一到，民進黨就會推出最適當、最能贏的候選人，他覺得檯面上被媒體點名的人選都合適，他不覺得有那麼緊張，反而媒體比較緊張。

蔡其昌認為，像他跟林佳龍感情都很好，也常常同台，也一起合作在中央為台中市爭取建設，不會像大家所說的會發生很激烈、很競爭的場景；他強調，把現在這個位置做好，就可能有下個位置，所以不需要為下個位置去擔憂。

林佳龍則說，距離2022年的市長選舉還有兩年，民進黨是中央完全執政的政黨，他會將執政工作做好才能讓人民感動，也是選舉最重要的支持力量；過去他在台中市10多年來都是促成團結的人，也相信經過黨內的民主機制，會推出最有勝算的人，團結打贏選舉。

林佳龍指出，台中市在過去這兩年來並沒有看到新的建設，都是過去他任內時打下的基礎，他心疼台中城市發展的停滯，一定會發揮最大的力量，讓民進黨重返台中市執政。目前他沒有具體想像自己的角色，但無論如何，都會投入其中來促成團結贏得勝選。

此外，被問到香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭港府重裝上銬的看法，蔡其昌認為，黎智英的罪名都是荒謬的，黎智英為香港民主及自由的努力，台灣人應該聲援黎智英。

林佳龍也持相同立場表示，台灣過去也走過這段路，很能夠感受到香港人現在的孤單與憤怒，台灣人一定要發聲給予支持，不能讓今日香港成為明日台灣。

台中市 林佳龍 蔡其昌 民進黨

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