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批藍凍結外交國防預算 民進黨：江啟臣親中反美之術？

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨批江啟臣（圖）難道一直使用「親中反美之術」？　圖／中央社資料照
民進黨批江啟臣（圖）難道一直使用「親中反美之術」？　圖／中央社資料照

國民黨主席江啟臣在秋鬥遊行向蔡英文總統提出萊豬辯論邀請遭拒，前幾天江啟臣等立委凍結部分國防及外交預算，蔡總統則呼籲立法院以「國家整體利益」考量。江啟臣在臉書表示，針對這兩件事，蔡總統都以「國家整體利益」為由要在野黨接受，批蔡總統從「時空環境不同之術」凹不下去，只好推出新招「國家整體利益之術」。民進黨則反批，江啟臣難道一直使用「親中反美之術」？

民進黨發言人顏若芳表示，「第一次聽到有政治人物批評總統重視國家利益，這算是江主席失言嗎？政治人物無時不刻都要以國家利益為思考，難道江主席心中從沒有國家利益，只有自己黨內利益？」

顏若芳指出，對照近日國民黨凍結外交、重大國防預算，江啟臣還是沒有交代，為何一邊說加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）很重要，一邊卻又提案刪減台灣加入CPTPP的外交預算，請向國人說清楚講明白。

顏若芳表示，江啟臣不要想轉移焦點，如果台灣不積極推動對美貿易正常化，不持續深化對外經貿關係，難道要讓台灣經濟繼續鎖在中國？難道這就是國民黨一直使用的「親中反美之術」？

江啟臣 國民黨 民進黨 國防預算

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