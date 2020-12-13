綠委提案僑委會併外交部 藍黨團：現實考量不適宜

民進黨立委蘇巧慧提案修正「行政院組織法」部分條文，擬將改制為科技及高等教育部，教育部改為國民教育部；數位發展部僅委員會層次。僑委會、退輔會合併成為外交及僑務部。但國民黨憂將使僑務推動受阻，上周院會將此案退回程序委員會。

國民黨團總召林為洲表示，僑委會工作內容和外交部還是有不同，我國邦交少，很多外交事務需要靠僑間去努力，在某個層面上，僑委會相對比外交部靈活，若未來組織合併後，用外交部名義交涉，有些國家會忌諱，這是很現實的問題。

國民黨立委溫玉霞表示，海外僑胞在很多時候都協助、配合政府政策，在非洲、中南美洲國家推動許多民間交流活動，僑務委員長都可以去參加。若組織合併後屬於外交部範疇，很多地方都會去不了，在無邦交國家甚至連活動都辦不下來，這對國家外交運作並非好事。

溫玉霞表示，第六屆國會時也有人建議過僑委會合併外交部，因有僑胞連署反對，反彈聲浪不小，後來就無下文。上周看到有綠委提案，她在國民黨黨團大會提出意見，認為不太適合，宜再斟酌。

林為洲說，透過僑領、僑胞推動民間交流，都還有其功能，且此案也不是行政院版本，可以再思考。國民黨團不會一退再退，若行政院組改方案出爐，可以到委員會一併討論，現在顯然還不成熟。