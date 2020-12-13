數位身分證資安受關注 內政部將找唐鳳直播

數位身分證資安疑慮受到關注，有媒體報導「內政部想找唐鳳直播背書遭拒」，對此，內政部今（13）日澄清，政委唐鳳與部長徐國勇溝通順暢，也已談定對外直播事宜，絕無遭拒情事。

面對全球數位化浪潮，我國規劃推動數位身分證(New eID)，對於在數位化過程中所伴隨資安風險，政府也進行相關資安風險管控規範。

行政院長蘇貞昌已明確表示，不會冒然進行全面換發作業，會先辦理小規模試行，由民眾「自願」申請換證，同時辦理賞金獵人活動，邀請國內知名資安團隊利用測試卡於測試環境檢測，再受理民眾報名，並於驗測活動完善資安整備作業後，才會進行全面換證。

根據 Acuity market intelligence 全球市場趨勢調查及分析顧問機構調查，在 2017 年世界上已有 82%，約 128 個國家發行晶片卡的國民身分證明文件，到 2021年將有 89%，約 138 個國家採行，eID 已是世界潮流。

內政部最後強調，徐部長與唐鳳政委溝通順暢，唐政委、行政院資訊安全處及國家發展委員會均與內政部一同合作，強化數位身分證各項資安工作，絕無媒體報導所稱情事。政府會完善相關準備，謹慎推動New eID。