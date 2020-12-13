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傳徐國勇找唐鳳背書數位身分證遭拒 內政部駁斥
政府推行數位身分證，學者、立委及民間團體質疑聲浪不斷。媒體報導，內政部長徐國勇曾想找政委唐鳳直播背書，卻被唐鳳拒絕稱「不方便」。內政部今澄清，唐鳳與徐國勇溝通順暢，也已談定對外直播事宜，絕無遭拒情事。
內政部指出，面對全球數位化浪潮，我國規劃推動數位身分證(New eID)，對於在數位化過程中所伴隨資安風險，政府也進行相關資安風險管控規範。
內政部表示，行政院長蘇貞昌已明確表示，不會冒然進行全面換發作業，會先辦理小規模試行，由民眾「自願」申請換證，同時辦理賞金獵人活動，邀請國內知名資安團隊利用測試卡於測試環境檢測，再受理民眾報名，並於驗測活動完善資安整備作業後，才會進行全面換證。
內政部指出，根據Acuity market intelligence全球市場趨勢調查及分析顧問機構調查，2017年世界上已有82%、約128個國家發行晶片卡的國民身分證明文件，到2021年，估計將有89%、約138個國家採行，eID已是世界潮流。
內政部重申，徐國勇與唐鳳溝通順暢，唐鳳、 行政院資訊安全處及國發會均與內政部ㄧ同合作，強化數位身分證的各項資安工作，政府會完善相關準備，謹慎推動New eID。
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