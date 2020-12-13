快訊

降低血壓、膽固醇和發炎？ 蜂王乳真的對健康有益嗎？

光華商圈全球人壽新建工地 頂樓火災冒濃煙出動12輛消防車

提早布局2022 江啟臣：要挑出多數民眾支持的人

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
國民黨高雄市黨部今天舉行黨慶活動。記者蔡孟妤／攝影
國民黨高雄市黨部今天舉行黨慶活動。記者蔡孟妤／攝影

國民黨備戰2022年地方選舉，立法院前院長王金平今表示，當然要提早布局，至於人選是空降還是在地，好壞不能一概而論。主席江啟臣說，必須在地化、接地氣，爭取更多民眾支持，並挑出多數民眾認可、願意支持的人選參選2022。

對於2022高雄是否要提前布局？江啟臣今說，他一直認為國民黨除了國際化，也必須在地化，在地化就是接地氣，而如何接地氣必須因應現在時空的社會環境及選民結構、黨員結構等，都要去做一些調整。

江啟臣說，爭取更廣大群眾的一個支持，是國民黨努力的重點。縣市長的選舉，任何一個政黨都會提早去布局，國民黨也不例外，但重點還是在能夠挑出民眾認可、大部分民眾願意支持的對象來做接下來022年不論是縣市長或地方民意代表的候選人。

王金平說，2022年國民黨一定會很好，因為每個縣市的執政都非常有成果，大家都誇獎，民調也贏很多，大家都戰戰兢兢的在做治理縣市的工作。

至於高雄是誰要選，王金平說，他不知道，但當然也要提早布局。對於市長人選在地還是空降好？王金平說，這不能一概而論，不能二分，要看狀況。

對於2022年高雄布局，高雄市黨部主委李哲華說，他全市38區已先走了一遍，跟地區領導幹部都有交換意見，「我走到38個區，大家第一個都問我說，下一次選高雄市長人選是誰？」

李哲華說，他就跟大家一樣關心市長人選，但他的想法是，國民黨今年在高雄市經歷了挫敗，包括自己支持者信心也都還沒回復，這時候說要去找市長人選，或去拜託人家參選，都是緣木求魚，因為現在支持水位低，參選人自己要努力個30%才能當選。

李哲華說，這時候表態要選高雄市長的人，「大概是前一天晚上睡不好，可能失眠腦筋不大清楚，不然就是別有目的」。現在當務之急，是要先團結提升國民黨支持度，如提升到25%、30%，這樣他去請人家代表參選，人家才會有意願出來，也才能找到最好的市長候選人。

李哲華說，2022年選舉需要好的市長候選人、好的母雞，若無好母雞，議員就會緊張，大家互相搶票、要求保守提名，新人就無法出頭，沒有年輕人參選的空間，年輕選票跑到其他政黨去，又會危害現任議員，陷入惡性循環。

李哲華表示，內部團結、提升支持度，找到適合的人選後，有空間給年輕人參選，就可以加速國民黨的接班、世代交替，才能走入正向循環，這是高雄市黨部這一年內要做的工作。

對於外傳李哲華也可能是市長參選人選，李哲華說，江啟臣派他兼任市黨部主委，就是過去有失敗經驗，若為參選才能當主委，恐會無法做好工作；「為什麼地方可以認同我，因為我不會是來參選和卡位的。當然有些人會有某種期待或揣測，但這種事情應該是不會發生」。

為了拉近與年輕人的距離，李哲華說，要把市黨部一樓做成開放空間，提供給青農或小農來使用，二樓提供年輕人當作分享空間，一步步重塑國民黨的形象。

國民黨 李哲華 高雄市

延伸閱讀

國民黨高雄黨慶 舉辦烤肉趴反萊豬

萊豬開放倒數 江啟臣再叫陣：蔡總統出來面對時候到了

獨／關中天倒數 江啟臣、韓國瑜拍影片聲援新聞自由

費鴻泰當總召 蔡英文要綠委保重？ 江啟臣批汙衊民主

相關新聞

不出席黨慶怕失焦 韓國瑜復出與否取決客觀條件

國民黨高雄市黨部今舉行國民黨126周年黨慶的烤肉趴活動，主席江啟臣、立法院前院長王金平等人出席，但未見前市長韓國瑜身影。...

王美花餐敘談核食？ 江啟臣：別把立院當橡皮圖章

國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花夫婦，日前在陽明山仰德大道發生車禍，意外曝光與日本駐台代表的餐敘，引人聯想與討論開放核...

提早布局2022 江啟臣：要挑出多數民眾支持的人

國民黨備戰2022年地方選舉，立法院前院長王金平今表示，當然要提早布局，至於人選是空降還是在地，好壞不能一概而論。主席江...

楊文科施政兩周年 縣府委託民調滿意度達65.2%

新竹縣長楊文科施政將滿兩周年，縣府委託艾普羅民調公司針對楊文科施政滿意度及各項施政評比調查，今天公布調查結果，施政滿意度...

立院下會期啟動修憲 柯文哲：藍綠兩黨別打假球

立法院即將在下一個會期正式啟動修憲委員會，民眾黨主席柯文哲呼籲，公民權下修至18歲，藍綠兩大黨不要打假球。

綠議員籲摧毀對岸核廠 今回應：對不對 大家都看在眼裡

中共軍機頻頻繞台，兩岸關係緊張，新北市民進黨籍市議員陳永福日前在臉書表示，為了台灣人民免於生活在恐懼當中，「建請中華民國...

國民黨慶獻聲取代現身 韓國瑜用影片表心意

韓國瑜卸下高雄市長身分後，住雲林沉潛中，偶爾出席與昔日小內閣團隊聚會，日前要聲援中天關台議題，也是透過臉書發表影片，鮮少...

支持台灣原創漫畫 蘇貞昌以三倍券買書送孫女

行政院長蘇貞昌今天參訪台灣漫畫基地，以三倍券購買近3000元的漫畫，支持台灣原創作品；蘇貞昌說，政府發行1.92億張三倍...

授證25位「台灣工藝之家」 蘇貞昌：我懂得給人家拍手

睽違8年、「台灣工藝之家」認證評選今年再次啟動，共25位工藝創作者獲授證，今舉行授證典禮，由行政院長蘇貞昌親自授予「台灣...

綠委也凍潛艦預算 他酸：和藍委劃清界限反打臉自己

國民黨包括馬文君等四位立委提案凍結「潛艦國造」預算遭批。沒想到民進黨立委羅致政因有同樣的提案，連帶被掃到。害得羅趕緊出來...

林智堅獲選GQ「最有風格男人」 與伍佰同台領獎

GQ雜誌12月號公布2020十大風格男人名單，眼尖網友發現新竹市長林智堅也獲選，還與伍佰、持修、許光漢同列榜單，竹市也創...

王世堅慨借小提琴 周永鴻接力溫馨接送「琴」

台北市議員王世堅慷慨借小提琴給台中市一名小提琴手，台中市議員周永鴻的「溫馨接送琴」，延續一位年輕人的音樂路。

熱門新聞

中天電視YT訂閱逼近200萬 綠營驚嘆：觀眾忠誠度高

中天Youtube訂閱快破200萬 網驚：到底是哪些人支持中天？

堅定不標萊豬原因 蘇貞昌：會被別的國家貿易報復

繼萊豬後...開放福島核食？侯友宜：不會太離譜嗎？

自爆辭監委是等不到慰留 陳師孟：蔡英文不懂監察權

影／陳時中訪視苗栗英才夜市 滿意攤商清楚標示

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。