提早布局2022 江啟臣：要挑出多數民眾支持的人

國民黨備戰2022年地方選舉，立法院前院長王金平今表示，當然要提早布局，至於人選是空降還是在地，好壞不能一概而論。主席江啟臣說，必須在地化、接地氣，爭取更多民眾支持，並挑出多數民眾認可、願意支持的人選參選2022。

對於2022高雄是否要提前布局？江啟臣今說，他一直認為國民黨除了國際化，也必須在地化，在地化就是接地氣，而如何接地氣必須因應現在時空的社會環境及選民結構、黨員結構等，都要去做一些調整。

江啟臣說，爭取更廣大群眾的一個支持，是國民黨努力的重點。縣市長的選舉，任何一個政黨都會提早去布局，國民黨也不例外，但重點還是在能夠挑出民眾認可、大部分民眾願意支持的對象來做接下來022年不論是縣市長或地方民意代表的候選人。

王金平說，2022年國民黨一定會很好，因為每個縣市的執政都非常有成果，大家都誇獎，民調也贏很多，大家都戰戰兢兢的在做治理縣市的工作。

至於高雄是誰要選，王金平說，他不知道，但當然也要提早布局。對於市長人選在地還是空降好？王金平說，這不能一概而論，不能二分，要看狀況。

對於2022年高雄布局，高雄市黨部主委李哲華說，他全市38區已先走了一遍，跟地區領導幹部都有交換意見，「我走到38個區，大家第一個都問我說，下一次選高雄市長人選是誰？」

李哲華說，他就跟大家一樣關心市長人選，但他的想法是，國民黨今年在高雄市經歷了挫敗，包括自己支持者信心也都還沒回復，這時候說要去找市長人選，或去拜託人家參選，都是緣木求魚，因為現在支持水位低，參選人自己要努力個30%才能當選。

李哲華說，這時候表態要選高雄市長的人，「大概是前一天晚上睡不好，可能失眠腦筋不大清楚，不然就是別有目的」。現在當務之急，是要先團結提升國民黨支持度，如提升到25%、30%，這樣他去請人家代表參選，人家才會有意願出來，也才能找到最好的市長候選人。

李哲華說，2022年選舉需要好的市長候選人、好的母雞，若無好母雞，議員就會緊張，大家互相搶票、要求保守提名，新人就無法出頭，沒有年輕人參選的空間，年輕選票跑到其他政黨去，又會危害現任議員，陷入惡性循環。

李哲華表示，內部團結、提升支持度，找到適合的人選後，有空間給年輕人參選，就可以加速國民黨的接班、世代交替，才能走入正向循環，這是高雄市黨部這一年內要做的工作。

對於外傳李哲華也可能是市長參選人選，李哲華說，江啟臣派他兼任市黨部主委，就是過去有失敗經驗，若為參選才能當主委，恐會無法做好工作；「為什麼地方可以認同我，因為我不會是來參選和卡位的。當然有些人會有某種期待或揣測，但這種事情應該是不會發生」。

為了拉近與年輕人的距離，李哲華說，要把市黨部一樓做成開放空間，提供給青農或小農來使用，二樓提供年輕人當作分享空間，一步步重塑國民黨的形象。