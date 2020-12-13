立院下會期啟動修憲 柯文哲：藍綠兩黨別打假球

立法院即將在下一個會期正式啟動修憲委員會，民眾黨主席柯文哲呼籲，公民權下修至18歲，藍綠兩大黨不要打假球。

針對修憲，台灣民眾黨立法院黨團提出三大主張，包括下修公民權，廢考試院、監察院，及降低修憲門檻。民眾黨國家治理學院並搭配修憲委員會成立，特別針對高中職、大專院校學生，舉辦「18歲行不行」的思辨挑戰賽，希望學生透過活動挑戰，更認識「下修公民權」。

該挑戰賽今公布名次，由柯文哲親自頒發獎狀及參賽證明。民眾黨秘書長謝立功、民眾黨立委張其祿、蔡壁如等也到場，和青年直接面對面，暢談對18歲公民權的想像與推動方法。

柯文哲在致辭時表示，「公民權下修這件事要做更多的倡議跟討論，並且要把溝通當作需要成本的事情，公民權下修要說服台灣民眾，如果你反對理由有道理我們也聽你的，過程的確是要去重視的。」他也公開呼籲請兩黨不要打假球，認為過去20年公民權下修會失敗，最主要的原因就是打假球。

蔡壁如也呼籲各黨委員，既然有高度共識，那就一起努力促成公民權下修。

身為修憲委員會成員的張其祿也對在場年輕朋友們提到，針對18歲公民權下修，民眾黨很務實的提出配套修法，積極倡議，但更需要這些年輕朋友們，變成他們共同的夥伴。