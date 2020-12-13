快訊

降低血壓、膽固醇和發炎？ 蜂王乳真的對健康有益嗎？

光華商圈全球人壽新建工地 頂樓火災冒濃煙出動12輛消防車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠議員籲摧毀對岸核廠 今回應：對不對 大家都看在眼裡

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市議員陳永福今出席新店國民運動中心試營運典禮。記者吳亮賢／攝影
新北市議員陳永福今出席新店國民運動中心試營運典禮。記者吳亮賢／攝影

中共軍機頻頻繞台，兩岸關係緊張，新北市民進黨籍市議員陳永福日前在臉書表示，為了台灣人民免於生活在恐懼當中，「建請中華民國台灣政府擬定對中華人民共和國沿岸毀核計劃」，一席發言引發爭議，上千名網友也灌爆臉書批評。對此陳永福今出席公開活動時表示，對岸長期挑釁、欺負台灣，才會有這樣的反應，「我做的對不對，大家都看在眼裡」。

陳永福在臉書發文後，引來許多網友批評，根據季風風向，輻射塵會飄向台灣，「這是在匡扶台灣還是在誆台灣？」還有網友說，日內瓦公約明令禁止攻擊核電廠，且台灣也有核電廠；另也有人截下陳永福留言「你媽去被人強x要報仇還要講素質嗎？」批評陳沒有素質。

陳永福今出席新店國民運動中心試營運典禮時表示，中國長期挑釁、欺負台灣，久了就會讓台灣反彈，自己才會有這樣的反應；對於毀核計畫惹議，他說，面臨生命威脅，不管是國民黨執政還是民進黨執政，必須想辦法，因此提出建議。

至於網友的批評，他則說，「有人幫中國講話，台灣人看的很清楚，誰在幫中國、誰在照顧中國，我做的對不對，大家都看在眼裡。」

台灣人

延伸閱讀

共機擾亂台灣 新北議員：請政府摧毀對岸核電廠

綠議員稱美豬給窮人多選擇 包正豪諷：感謝民進黨德政

高市綠議員：高收入不可能去吃美豬 較貧窮者多一選擇

高雄綠議員又批韓國瑜清水溝 鄭照新：請監督陳其邁

相關新聞

不出席黨慶怕失焦 韓國瑜復出與否取決客觀條件

國民黨高雄市黨部今舉行國民黨126周年黨慶的烤肉趴活動，主席江啟臣、立法院前院長王金平等人出席，但未見前市長韓國瑜身影。...

王美花餐敘談核食？ 江啟臣：別把立院當橡皮圖章

國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花夫婦，日前在陽明山仰德大道發生車禍，意外曝光與日本駐台代表的餐敘，引人聯想與討論開放核...

提早布局2022 江啟臣：要挑出多數民眾支持的人

國民黨備戰2022年地方選舉，立法院前院長王金平今表示，當然要提早布局，至於人選是空降還是在地，好壞不能一概而論。主席江...

楊文科施政兩周年 縣府委託民調滿意度達65.2%

新竹縣長楊文科施政將滿兩周年，縣府委託艾普羅民調公司針對楊文科施政滿意度及各項施政評比調查，今天公布調查結果，施政滿意度...

立院下會期啟動修憲 柯文哲：藍綠兩黨別打假球

立法院即將在下一個會期正式啟動修憲委員會，民眾黨主席柯文哲呼籲，公民權下修至18歲，藍綠兩大黨不要打假球。

綠議員籲摧毀對岸核廠 今回應：對不對 大家都看在眼裡

中共軍機頻頻繞台，兩岸關係緊張，新北市民進黨籍市議員陳永福日前在臉書表示，為了台灣人民免於生活在恐懼當中，「建請中華民國...

國民黨慶獻聲取代現身 韓國瑜用影片表心意

韓國瑜卸下高雄市長身分後，住雲林沉潛中，偶爾出席與昔日小內閣團隊聚會，日前要聲援中天關台議題，也是透過臉書發表影片，鮮少...

支持台灣原創漫畫 蘇貞昌以三倍券買書送孫女

行政院長蘇貞昌今天參訪台灣漫畫基地，以三倍券購買近3000元的漫畫，支持台灣原創作品；蘇貞昌說，政府發行1.92億張三倍...

授證25位「台灣工藝之家」 蘇貞昌：我懂得給人家拍手

睽違8年、「台灣工藝之家」認證評選今年再次啟動，共25位工藝創作者獲授證，今舉行授證典禮，由行政院長蘇貞昌親自授予「台灣...

綠委也凍潛艦預算 他酸：和藍委劃清界限反打臉自己

國民黨包括馬文君等四位立委提案凍結「潛艦國造」預算遭批。沒想到民進黨立委羅致政因有同樣的提案，連帶被掃到。害得羅趕緊出來...

林智堅獲選GQ「最有風格男人」 與伍佰同台領獎

GQ雜誌12月號公布2020十大風格男人名單，眼尖網友發現新竹市長林智堅也獲選，還與伍佰、持修、許光漢同列榜單，竹市也創...

王世堅慨借小提琴 周永鴻接力溫馨接送「琴」

台北市議員王世堅慷慨借小提琴給台中市一名小提琴手，台中市議員周永鴻的「溫馨接送琴」，延續一位年輕人的音樂路。

熱門新聞

中天電視YT訂閱逼近200萬 綠營驚嘆：觀眾忠誠度高

中天Youtube訂閱快破200萬 網驚：到底是哪些人支持中天？

堅定不標萊豬原因 蘇貞昌：會被別的國家貿易報復

繼萊豬後...開放福島核食？侯友宜：不會太離譜嗎？

自爆辭監委是等不到慰留 陳師孟：蔡英文不懂監察權

影／陳時中訪視苗栗英才夜市 滿意攤商清楚標示

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。