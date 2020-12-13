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綠議員籲摧毀對岸核廠 今回應：對不對 大家都看在眼裡
中共軍機頻頻繞台，兩岸關係緊張，新北市民進黨籍市議員陳永福日前在臉書表示，為了台灣人民免於生活在恐懼當中，「建請中華民國台灣政府擬定對中華人民共和國沿岸毀核計劃」，一席發言引發爭議，上千名網友也灌爆臉書批評。對此陳永福今出席公開活動時表示，對岸長期挑釁、欺負台灣，才會有這樣的反應，「我做的對不對，大家都看在眼裡」。
陳永福在臉書發文後，引來許多網友批評，根據季風風向，輻射塵會飄向台灣，「這是在匡扶台灣還是在誆台灣？」還有網友說，日內瓦公約明令禁止攻擊核電廠，且台灣也有核電廠；另也有人截下陳永福留言「你媽去被人強x要報仇還要講素質嗎？」批評陳沒有素質。
陳永福今出席新店國民運動中心試營運典禮時表示，中國長期挑釁、欺負台灣，久了就會讓台灣反彈，自己才會有這樣的反應；對於毀核計畫惹議，他說，面臨生命威脅，不管是國民黨執政還是民進黨執政，必須想辦法，因此提出建議。
至於網友的批評，他則說，「有人幫中國講話，台灣人看的很清楚，誰在幫中國、誰在照顧中國，我做的對不對，大家都看在眼裡。」
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