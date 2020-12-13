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王美花餐敘談核食？ 江啟臣：別把立院當橡皮圖章

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
國民黨主席江啟臣今到高雄參加黨慶活動。記者蔡孟妤／攝影
國民黨主席江啟臣今到高雄參加黨慶活動。記者蔡孟妤／攝影

國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花夫婦，日前在陽明山仰德大道發生車禍，意外曝光與日本駐台代表的餐敘，引人聯想與討論開放核食有關，不過王美花否認有談到核食問題。江啟臣說，蔡總統不要把國會當橡皮圖章或行政院立法局。

國民黨主席江啟臣今受訪說，希望立法院是個真正能監督政府的立法院，而不是行政院的立法局，蔡英文總統也不要期待國會只是橡皮圖章或當行政院的立法局。

江啟臣說，顧、王連袂前往日本駐台代表官邸用餐，當然在外交上的禮儀往來是正常的，但現在剛好駐日代表謝長廷回台，這段時間大家疑慮日本方面是否施壓核食解禁的事，很正常會有聯想跟疑慮，認為餐敘是否談到核食進口的事。

江啟臣說，畢竟顧立雄是國安會秘書長，層級非常高，在過去這一類的事情也通常會由國安會來進行高層的國安評估，所以就會讓人家有無限的想像，也因此面對這樣的質疑，當事人還有總統府應該出來釋疑。

他並強調，立法院也一定要扮演好監督政府的角色，尤其這些事情都涉及到民眾的健康及人民的福祉，立法院一定要把自己監督政府的角色扮演好。

另針對蔡英文向在野黨喊話不要刪除或凍結潛艦等國防預算，江啟臣說，蔡總統過去也是蔡立委，應該很清楚立委的職責就是替人民看緊荷包，國民黨立委跟民進黨的立委一樣，在立法院討論預算都是公開的。

江啟臣並強調，很多提案是朝野共同連署的凍結案，很多項目不只國民黨提，民進黨也提，怎麼會國民黨的提案就窮盡所有的力量來抹黑攻擊，民進黨的提案就好棒棒？這不是再一次雙重標準？

江啟臣批蔡英文以總統的高度不應該只呼籲在野黨，「請妳也呼籲妳執政黨的立委，如果妳認為那些預算都不能動也不能刪，那妳先告訴我們，為什麼民進黨的立委就可以凍結、甚至可以刪除？」批繼續用這個來抹黑攻擊，只會增加朝野對立，也會讓民眾認為只是拿這個在糢糊不顧人民健康、不顧民眾言論自由的焦點。

江啟臣說，請蔡總統還是要拿出總統的高度來，如果真在乎國家整體利益，那去年民進黨也有凍結案，去年朝野立委都有凍結，為什麼去年不出來講國家整體利益？今年的立法院預算，就要拿國家整體利益來攻擊在野黨攻擊？

江啟臣 國安會 立法院

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