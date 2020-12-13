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國民黨慶獻聲取代現身 韓國瑜用影片表心意
韓國瑜卸下高雄市長身分後，住雲林沉潛中，偶爾出席與昔日小內閣團隊聚會，日前要聲援中天關台議題，也是透過臉書發表影片，鮮少出席公開場合，尤其是政治性較高場子，避免被聯想即將復出或讓活動失焦，韓幾乎都婉拒。今天國民黨高雄市黨部辦黨慶活動，韓國瑜雖有受邀，但他未出席，近期婚喪喜慶邀約，韓會透過錄製影片等方式傳達祝福，鞏固與鐵粉間的情誼與互動。
國民黨高雄市黨部今天上午在高雄市橋頭台糖花卉農園中心辦黨慶，主題「挺台灣、護健康、反萊豬」，主席江啟臣、前立法院長王金平等人出席，呼應反萊豬議題，現場結合支持國產豬烤肉，頒獎給30至70年黨齡資深黨員。
國民黨高雄市黨部主委李哲華日前曾到雲林邀韓國瑜出席黨慶，但韓目前仍想避開太政治性場合未出席。
韓國瑜近期偶爾透過臉書發文表達對時政的看法或傳達祝福訊息，支持者的婚喪喜慶也會邀約韓國瑜，韓國瑜通常採取「心意到人不到」，最近一名鋼鐵韓粉結婚，韓國瑜錄下一段約2分鐘影片表達祝福，影片中提到，祝福新人走向人生另一個階段，人的一生被情所困，包括親情、愛情、友情，在情的世界打轉，最美麗的就是新婚的愛情，希望新人共同愛護、呵護對方。
一名鋼鐵韓粉說，韓國瑜雖然暫時離開政壇，多數粉絲對他的堅定支持沒有改變，也期待韓能早日重出江湖。
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