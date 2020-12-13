授證25位「台灣工藝之家」 蘇貞昌：我懂得給人家拍手

睽違8年、「台灣工藝之家」認證評選今年再次啟動，共25位工藝創作者獲授證，今舉行授證典禮，由行政院長蘇貞昌親自授予「台灣工藝之家」入選證書。

「我懂得給人家拍手！」蘇貞昌致詞時表示，台灣必須進階到懂得欣賞與給予掌聲的社會，社會多一點鼓勵，少一點口舌，看到人家的漂亮，多給他掌聲，「不要只看醜陋和做不到的，而是看人家做得到的給他掌聲」。政府應該多安排舞台，「用政府力量支持民間業者，希望各行業的大師能被看見。」

文化部長李永得表示，工藝之家過去舉辦六屆，中間停了八年，是因為評審過程有許多意見，經過八年能量的累積、嚴謹的評審，今年入選者可是嚴謹公正。工藝之家不只是台灣多元文化的展現，也可帶動地方的文化觀光，鼓勵地方創生。

主辦單位國立台灣工藝研究發展中心表示，「台灣工藝之家」為工藝中心建立的傑出工藝家認證機制，藉以肯定各領域優秀工藝家的卓越表現，也透過工藝之家的認證，串聯台灣各地的工藝達人。

「台灣工藝之家」2004年起已經舉辦五屆，共145位工藝創作者獲台灣工藝之家殊榮，今年第六屆的評選，初選由各縣市政府推薦在地工藝家，再由工藝中心邀集工藝界專家學者進行複審、實地訪視及決審，歷經四關卡評選後誕生25位新科入選者。

本屆25位「台灣工藝之家」包含金工工藝的楊炘彪、陳志揚、陳志昇、林國信、廖偉淇、盧瑞芷；漆工藝的梁晊瑋；陶瓷工藝的李俊蘭、侯春廷、吳宗義、許旭倫、蘇正立、許明香；玻璃工藝的林瑤農；竹藤工藝的劉興澤、翁明川；木工藝的林貞鐃、陳明洲、黃文彬、官小欽；纖維工藝的羅美玉、林潔怡、林佩瑩、周秀惠；石工藝的鍾榮華。

入選者涵蓋15個縣市、7項工藝類別，年齡層也由40歲至70餘歲，展現多元豐富的台灣工藝產業多元而豐富。

國立台灣工藝研究發展中心主任許耿修表示，台灣工藝之家評選，是對卓越工藝家的肯定，也是台灣工藝發展的重要機制，工藝中心未來也會與工藝家共同努力推廣工藝文化，持續扶植工藝產業。