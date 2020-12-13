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綠委也凍潛艦預算 他酸：和藍委劃清界限反打臉自己

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
圖取自立法院公報
圖取自立法院公報

國民黨包括馬文君等四位立委提案凍結「潛艦國造」預算遭批。沒想到民進黨立委羅致政因有同樣的提案，連帶被掃到。害得羅趕緊出來澄清。國民黨文傳會副主委黃子哲今天表示，面對綠媒的汙衊與抹黑，學者出身的羅致政，應該更有勇氣與擔當，起身反駁及對抗。

黃子哲指出，羅致政因有同樣的提案，害得羅趕緊出來澄清，他的提案是「提出專案報告就解凍」，有監督，但不是卡，與國民黨不一樣。其實羅致政算是專業理性的立委，竟也被逼到要鬼扯瞎說來甩鍋來自清，真是為他感到可憐又可悲。

黃子哲說，事實上，針對潛艦明年度的預算，國民黨立委馬文君、溫玉霞、江啟臣、呂玉玲所提50億元至2000萬元不等的凍結案，與羅致政的10億元的凍結案，案由說明幾乎同樣都是聚焦在主要裝備尚未全數獲得美方的輸出許可。這理由合情合理，也是督促國防部儘快完成此一必要的程序。

他指出，依照「預算法」第52條規定，立委在審查預算時，本來就可以對法定預算附加條件或期限。凍結預算就是其中一種常用的方式，且只要向委員會完成報告後，一般都可以輕易的解凍，預算常常一毛都不會少。

黃子哲說，如今羅致政畏懼被自家綠媒砲轟，立馬來個詭辯脫身術，說他的提案跟其他國民黨立委內容不同，他的是「提出專案報告就解涷」，國民黨立委所提則是「提出專案報經同意始能解涷」。羅還強調說，這「經同意」三字才是「卡」的關鍵。

黃子哲說，很明顯地，羅致政很怕被扣上「卡預算」的大帽子，但他的說法卻像是「卡到陰」。實務上，只要行政機關到委員會做專案報告（無論書面與否），最後都要經委員會主席向出席委員確認是否予以通過，無論原提案上是否有所謂「經同意」三字。

再者，若只要有「經同意」就是卡預算，那去年羅致政希望空軍能加快交機進度，而針對「F-16A/B型戰機性能提升」預算項目，提出1億元的凍結案，且要求國防部向委員會提出專案報告並「經同意」後始得動支。按照羅致政的邏輯與標準，這難道不是公然在卡F16戰機的預算，扯空軍的後腿？

黃子哲說，幫人民看緊荷包本是憲法賦予立委的權責，況且此案所持的理由與所使用的手段，並無不當。面對綠媒的汙衊與抹黑，學者出身的羅致政，應該要更有勇氣與擔當，起身加以反駁及對抗。不是急著和同樣理性監督預算的國民黨立委劃清界線，這實在有損格調，也重重打臉自己。

羅致政 國民黨 黃子哲

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