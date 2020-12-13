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林智堅獲選GQ「最有風格男人」 與伍佰同台領獎

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
GQ雜誌12月號公布2020十大風格男人名單，眼尖網友發現新竹市長林智堅也獲選，還與伍佰、持修、許光漢同列榜單。圖／記者王駿杰擷取自GQ雜誌
GQ雜誌12月號公布2020十大風格男人名單，眼尖網友發現新竹市長林智堅也獲選，還與伍佰、持修、許光漢同列榜單。圖／記者王駿杰擷取自GQ雜誌

GQ雜誌12月號公布2020十大風格男人名單，眼尖網友發現新竹市長林智堅也獲選，還與伍佰、持修、許光漢同列榜單，竹市也創全台之先被評為「最GQ的地方」，林智堅雜誌版面上一張「俏皮閉眼照」更讓網友笑稱「是被市長耽誤的名模」。

「新竹就像是一間公司，我是CEO，做不好就會被董事會Fire掉，市長沒政績會被選票廢掉！」林智堅在臉書上表示，複製貼上的公共建設方式已經不適用於竹市，所以邀請郭中端、王俊雄、黃聲遠、潘一如等建築景觀界大師，與團隊一起改造城市，形塑出屬於新竹人的style。

市府幕僚今天透漏，GQ雜誌拍攝當天特別邀請幾位建築和景觀界大師齊聚合照，林智堅平常有過定裝拍照的經驗，因此面對造型和攝影師都從容自若，但拍攝當天十分緊湊，只有短短兩小時，不只要高效率更要拍出自然互動感，讓這些在各領域叱吒風雲的老師紛紛笑說「做自己的本行比當MODEL簡單多了」！

幕僚說，林智堅平常忙於市政，總把西裝當制服穿，也突破風格大膽換上全黑風衣及駝色西裝，還來了一張顛覆想像的「俏皮閉眼照」，沒想到一PO上臉書就讓網友為之驚艷，有頭號粉絲搞笑留言說：「智堅，要不是你結婚了我就...」，也有人說他是「新竹市最強最帥的CEO」、「被市長耽誤的名模」！

GQ雜誌12月號公布2020十大風格男人名單，眼尖網友發現新竹市長林智堅也獲選。圖／記者王駿杰擷取自GQ雜誌
GQ雜誌12月號公布2020十大風格男人名單，眼尖網友發現新竹市長林智堅也獲選。圖／記者王駿杰擷取自GQ雜誌
林智堅雜誌版面上一張「俏皮閉眼照」更讓網友笑稱「是被市長耽誤的名模」。圖／記者王駿杰擷取自GQ雜誌
林智堅雜誌版面上一張「俏皮閉眼照」更讓網友笑稱「是被市長耽誤的名模」。圖／記者王駿杰擷取自GQ雜誌

林智堅 新竹

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