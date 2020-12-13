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王世堅慨借小提琴 周永鴻接力溫馨接送「琴」
台北市議員王世堅慷慨借小提琴給台中市一名小提琴手，台中市議員周永鴻的「溫馨接送琴」，延續一位年輕人的音樂路。
台中市旅遊業者羅先生，因新冠肺炎疫情衝擊，生意一落千丈，嚴重影響生計。學小提琴的兒子因琴損壞須送修，但修理費達3萬多元，讓羅家無法負擔。
羅先生試著找上習琴多年的台北市議員王世堅求助。王世堅雖然惜琴但更惜才，毫不猶豫地將自己珍愛的小提琴出借給羅先生的兒子。王世堅表示，等羅家經濟狀況好轉，修好小提琴再歸還就好。
王世堅聯繫台中市議員周永鴻送琴，周永鴻被王世堅的心意感動，決定快遞這分心意到羅家父子手上。他到台北市議會取琴，帶回台中。11日將王世堅的小提琴轉交給羅先生，完成這樁美事。
周永鴻表示，羅家父子很感激王世堅的慷慨和不計回報，對於自己能參與這場「溫馨接送琴」感到於有榮焉。
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