快訊

終於大太陽！ 宜蘭人驚訝「好不真實」以為眼睛業障

二期車間本月建成 陸國藥中生疫苗明年產能可達10億劑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王世堅慨借小提琴 周永鴻接力溫馨接送「琴」

聯合報 / 記者陳秋雲游振昇/台中即時報導
台北市議員王世堅慷慨借琴。圖/台中市議員周永鴻提供
台北市議員王世堅慷慨借琴。圖/台中市議員周永鴻提供

北市議員王世堅慷慨借小提琴給台中市一名小提琴手，台中市議員周永鴻的「溫馨接送琴」，延續一位年輕人的音樂路。

台中市旅遊業者羅先生，因新冠肺炎疫情衝擊，生意一落千丈，嚴重影響生計。學小提琴的兒子因琴損壞須送修，但修理費達3萬多元，讓羅家無法負擔。

羅先生試著找上習琴多年的台北市議員王世堅求助。王世堅雖然惜琴但更惜才，毫不猶豫地將自己珍愛的小提琴出借給羅先生的兒子。王世堅表示，等羅家經濟狀況好轉，修好小提琴再歸還就好。

王世堅聯繫台中市議員周永鴻送琴，周永鴻被王世堅的心意感動，決定快遞這分心意到羅家父子手上。他到台北市議會取琴，帶回台中。11日將王世堅的小提琴轉交給羅先生，完成這樁美事。

周永鴻表示，羅家父子很感激王世堅的慷慨和不計回報，對於自己能參與這場「溫馨接送琴」感到於有榮焉。

台中市議員周永鴻溫馨接送「琴」圖/台中市議員周永鴻提供
台中市議員周永鴻溫馨接送「琴」圖/台中市議員周永鴻提供

王世堅 台中市 北市

延伸閱讀

王世堅稱柯文哲詐騙集團首領 楊寶楨：勿把抹黑當有趣

請辭黨主席？王世堅諷柯文哲「詐騙首腦要退隱」

王世堅提醒蘇貞昌 「不要贏了質詢、輸了民心」

柯文哲稱「這雙手蠻溫暖」 王世堅：握完洗了20幾次手

相關新聞

蔡英文明年要蓋1.5萬戶社宅 柯文哲唱衰：當然不可能！

蔡英文總統昨表示，明年要在全國推動大規模社會住宅興建，總共1萬5000戶，總目標則是興建12萬戶社宅。台北市長柯文哲今天...

林智堅獲選GQ「最有風格男人」 與伍佰同台領獎

GQ雜誌12月號公布2020十大風格男人名單，眼尖網友發現新竹市長林智堅也獲選，還與伍佰、持修、許光漢同列榜單，竹市也創...

王世堅慨借小提琴 周永鴻接力溫馨接送「琴」

台北市議員王世堅慷慨借小提琴給台中市一名小提琴手，台中市議員周永鴻的「溫馨接送琴」，延續一位年輕人的音樂路。

拚改造轉骨 國民黨打造高市黨部成形象、新組織示範區

國民黨力圖轉型，地方黨部等基層經營組織也將推動轉骨改革。兼任高雄市黨部主委的黨組發會主委李哲華，除著手讓市黨部一、二樓空...

工程會修正 評委、廠商應利益迴避

本報日前揭露政府標案評選爭議，行政院公共工程委員會進一步預告「採購評選委員會組織準則」及「採購評選委員會審議規則」修正草...

開放核食？蔡：暫無討論 馬促再公投

國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花夜會日本台灣交流協會代表泉裕泰，外界關注，蔡政府是否將開放日本福島五縣市核災區食品？蔡...

陳師孟首爆內幕：被總統府放話 只好辭監委

前監察委員陳師孟昨天舉辦「尖尾週記：司法與惡的距離」新書發表會，他首度還原當初「請辭未挽留」內幕。陳師孟說，今年初遞辭呈...

民眾黨首屆黨代表出爐 柯文哲胞妹竹縣第一高票當選

民眾黨首屆黨代表選舉結果今天出爐，較知名當選人包括黨主席柯文哲胞妹柯美蘭、台北市觀傳局長劉奕霆、台北市前觀傳局長陳思宇等...

民眾黨黨代表出爐 柯文哲胞妹、幕僚、網紅入列

民眾黨第一屆黨代表選舉結果出爐，包含黨發言人陳宥丞、現任台北市府觀傳局長劉奕霆、台北市府前觀傳局長陳思宇、網路名人Z9吳...

先敲定黨代表大會、中央委員 柯文哲才決定下一步

民眾黨主席柯文哲傳出請辭主席消息，黨部雖盼外界勿揣測，但柯文哲並未否認，引發外界聯想。由於第一屆黨代表今天出爐，民眾黨人...

嚴管評委 工程會：須3年內未參與投標、導生應迴避

本報日前揭露政府標案評選爭議，行政院公共工程委員會近日已預告「採購評選委員會組織準則」及「採購評選委員會審議規則」修正草...

影／陳時中訪視苗栗英才夜市 滿意攤商清楚標示

衛福部長陳時中晚間6點到苗栗市英才夜市訪視食藥署「產地標示試辦區」辦理情況，他對攤商標示使用肉品等產地來源表示滿意，認為...

熱門新聞

中天電視YT訂閱逼近200萬 綠營驚嘆：觀眾忠誠度高

中天Youtube訂閱快破200萬 網驚：到底是哪些人支持中天？

堅定不標萊豬原因 蘇貞昌：會被別的國家貿易報復

新聞台員工：館長罵髒話沒事 中天轉戰網路空間更大

電視腦轉網路腦 中天主播live：我要找網友「葉明傑」

停中天被指民主倒退 蔡英文反擊馬英九：尊重專業機關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。