蔡英文明年要蓋1.5萬戶社宅 柯文哲唱衰：當然不可能！

蔡英文總統昨表示，明年要在全國推動大規模社會住宅興建，總共1萬5000戶，總目標則是興建12萬戶社宅。台北市長柯文哲今天說，「她(蔡英文)是寫是規劃，不是蓋」，媒體再追問，「蔡總統宣示明年蓋1.5萬戶社宅，可能嗎？」他直接回說，「當然不可能！」

柯文哲今天出席台灣驗光師年會活動，對於蔡總統最新宣示，全國明年要推動1.5萬戶社宅興建，柯文哲直接說，「當然不可能！」

另外，社子島士林區福安里長謝文加罷免案昨天投票結果沒有過關，對於謝文加說，「只要有一戶沒安置，社子島開發就反對到底」，並批柯不知人間疾苦，有議員認為，社子島開發案恐拖到下任市長，對此，柯文哲今天說，「我們又不可能讓居民流落街頭，他多講的！」

至於民眾黨黨代表選出後，有沒有鬆一口氣？對市府滿意度連降，柯文哲則沒有回應。

柯文哲今天出席驗光師年會，也參觀各家業者展場，逛到隱形眼鏡攤位時，柯文哲相當驚訝，台灣的日拋隱形眼鏡市場高達7成，柯直言「驚死人(台語)！成本有這麼便宜？成本太貴了？划得來嗎?（台語）」「驚死人！我要回去研究一下！」